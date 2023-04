Deportes COPE Coruña, 25-4-23 de 15:30 a 16 horas

El Córdoba-Deportivo del domingo en el estadio Nuevo Arcángel cambia de horario. La Federación atendió la petición del club verdiblanco de retrasar el inicio del encuentro por las altas temperaturas que se esperan en Andalucía. El duelo queda fijado para las 20 horas. Además, los blanquiazules ya conocen las fechas de las dos últimas jornadas, que serán con horario unificado. El Deportivo-Algeciras de la jornada 37 será el sábado 20 de mayo a las 19:30 horas. La 38, el Pontevedra-Deportivo en Pasarón, el sábado 27 de mayo a la misma hora. Sobre las cinco últimas citas del calendario liguero gira nuestro debate semanal. ¿Quién es el principal favorito al ascenso directo? Os damos cuatro opciones, los cuatro primeros clasificados: Alcorcón, Real Madrid Castilla, Deportivo y Racing de Ferrol.

Además, A Coruña pasa el primer examen para intentar ser sede del próximo Mundial 2030, al que se presenta España en una candidatura conjunto con Portugal y Marruecos. Visitarán Riazor, Abegondo, los campos de la Torre y estudiarán la oferta hotelera y las comunicaciones de la ciudad. “Vamos con un proyecto ambicioso pero realista. Un proyecto de ciudad, pero no sólo de ciudad. Contamos con el apoyo de más de treinta concellos de la provincia porque trasciende la ciudad”, indicó la alcadesa, Inés Rey.

Tenemos cita con Óscar Gilsanz, entrenador del Fabril. El filial se proclamó campeón de Tercera y asciende de forma directa a Segunda RFEF con una plantilla en la que tienen gran importancia en núcleo de futbolistas que ya fueron campeones de España de juveniles.

Y el resto de noticias que nos deja el día en el deporte coruñés: en fútbol, amistoso de la selección gallega, que prepara la fase final de la Copa de Regiones UEFA que será en junio en Galicia. A las siete en A Magdalena de Vilalba contra el filial del Lugo, de Segunda RFEF.

De nuestros equipos están Antonio, Adri Otero y Fabio, del Arteixo, y el portero Minibugy, del Paiosaco. Y se presentó a Carrera Alternativa que será el domingo. A las once con salida y llegada en la Plaza de María Pita. No hace falta inscripción, no es competitiva y se pueden completar los siete kilómetros como se quiera. Se trata de fomentar el deporte