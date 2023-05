Deportes COPE Coruña, 25-05-23 de 15:30 a 16 horas

Actualidad del Deportivo. Pablo Martínez se entrena con el equipo y Rubén de la Barrera tiene a todos disponibles para jugar el sábado en Pasarón contra el Pontevedra. El equipo buscará ser tercero. Necesita un tropiezo del Real Madrid Castilla, con el que está empatado a puntos. "Cien por cien en el partido. El partido es una preparación pero volver a coger sensaciones y el talón de Aquiles es fuera de casa. No es un partido más, no es un trámite. Veremos si por fin podemos tener buenas sensaciones fuera de casa", dijo Lucas Pérez sobre el encuentro. El coruñés repasó todos los temas de actualidad y habló de su adaptación a la máscara. “No es lo mejor del mundo, no te lo voy a negar. Me voy adaptando. Te quita algo de visibilidad en ciertos ámbitos. Es incómoda por el sudor y e apretaba un poco, por eso no fui a Linares. Se me inflamó la cara. Es algo que hay que llevar y hay que seguir en Pontevedra y luego ver en el play off si se puede quitar o no, dependiendo de cómo vaya la fractura".

La sección de El Personaje está dedicado a Jacobo Novoa, entrenador de un OAR de balonmano que busca desde hoy el ascenso a División de Honor Plata.

Y especial baloncesto. Nos visitan Atou Diagne, pívot del Leyma Coruña, y Alberto Méndez, directivo del club coruñés. El equipo empieza mañana el play off de ascenso a la liga ACB. Reciben al Gipuzkoa en el Palacio de los Deportes de Riazor. Eliminatoria a cinco encuentros.