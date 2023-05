Deportes COPE Coruña, 24-5-23 de 15:30 a 16 horas

Pablo Martínez no se ha entrenado hoy a las órdenes de Rubén de la Barrera y habrá que ver su evolución para saber si puede jugar el sábado en Pasarón ante el Pontevedra. El Dépor ya está clasificado para el play off y peleará por ser tercero en vez de cuarto, aunque no depende de si mismo. Necesita que 'pinche' el Real Madrid Castilla. Pablo fue titular en el eje de la defensa en el estreno del nuevo técnico. Su compañero fue Lapeña, que tampoco tiene asegurara su participación en la última jornada, en ese caso al estar apercibido. Si ve una amarilla se perdería la ida de las semifinales por el ascenso, y si no le muestran una tarjeta, entraría limpio para los partidos decisivos. Escuchamos al zaguero blanquiazul. En la misma situación, con cuatro amarillas, están Mario Soriano y Kuki Zalazar.

Entrevista con Ian Mackay. El portero, uno de los capitanes, nos habla del momento del equipo, de cómo está viviendo el vestuario el tramo decisivo del curso. Y a la charla se une nuestro Paco Liaño, que está cerca de retener el mejor Premio Zamora de la historia de Primera División. El Barcelona ya ha encajado 18 goles, aunque Xavi cambio en el descanso a Ter Stegen y el meta no encajó el tercer tanto en Valladolid. Lleva 17 goles en 35 encuentros.

Y resto de noticias del día: en fútbol, Copa de A Coruña. Vuelta de las semifinales. Olimpico-Montañeros a las 21 horas en Vilaboa con un gol de ventaja para el Montañeros. A las 21:30 horas, Sporting Meicende-Victoria en Meicende grande. 2-1 para el Victoria en la ida. Presentación del Hockey Club Coruña feminino. Ocupa la plaza del Liceo en la OK Liga. La presidenta es Lucía Sanjurjo, que agradece al Liceo las facilidades que les han dado. Con un presupuesto que quieren que esté entre 120 y 150 mil euros, Stanis será el entrenador y la idea es quedarse con la mayoría de la plantilla, aunque con la importante baja de María Sanjurjo. Stanis espera seguir compitiendo en Europa la próxima temporada