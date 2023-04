Deportes COPE Coruña, 24-4-23 de 15:30 a 16 horas

Jornada casi perfecta para el Deprotivo. El equipo coruñés ganó 1-0 al Ceuta y se aprovecha de la derrota del Real Madrid Castilla en Salamanca ante Unionistas por 3-0 y el empate del Alcorcón en Santo Domingo frente al Linares. Los blanquiazules se colocan a dos puntos del líder, un Alcorcón al que todavía le queda visitar Riazor en las cinco semanas que le quedan a la competición. “Creo que hay que mantener la calma en este vaivén de emociones, de resultados, de acercarte de alejarte...lo que damos la cara fuera y dentro del vestuario tenemos que estar tranquilos”, reflexiona Óscar Cano. Escuchamos lo más destacado de la rueda de prensa del entrenador deportivista. El siguiente compromiso será el próximo domingo en Córdoba, un partido donde no estará Lucas Pérez, que vio la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un encuentro de sanción: “En algún momento tenía que ser la quinta amarilla, ha tocado en este partido y qué se le puede hacer, a verlo desde la tele y animar a los compañeros. Y desearles mucha suerte, que ya sin Lucas Pérez han ganado partidos, tanto en casa como fuera de casa”. El atacante aprovechará para recuperarse de unas molestias musculares que lleva arrastrando las últimas semanas. La pareja magnífica, Lucas y Quiles, fueron los protagonistas en la zona mixta. Analizamos toda la actualidad del equipo con Paco Liaño en El Vestuario.

Celebramos el ascenso del Fabril a Segunda RFEF. Campeón de Tercera ganando en la última jornada en el campo del Barco (0-1, gol de Mella). Por abajo, el Arteixo ganó 3-1 al Viveiro y certificó la permanencia. El Paiosaco venció 0-1 al Alondras y se salva si no hay más arrastres en Segunda RFEF. Y el Silva, que también ganó, 3-1 al Celta C, tiene que esperar para saber si se queda en Tercera: necesita que suba un equipo gallego en el play off y que no hayan más arrastres. Que Coruxo y Ourense CF no desciendan a Tercera.. El resto de resultados del fin de semana en el deporte coruñés, donde destacamos que el Leyma Coruña ganó a domicilio en Torrelavega ante el Grupo Alega Cantabria por dos puntos. 84-86. Terceros en la tabla con dos victorias de margen sobre el cuarto. En balonmano, el OAR se llevó el derbi en la cancha del Teucro. 23-31. Segundos con cuatro puntos de ventaja sobre el Lalín a dos jornadas para acabar la fase regular. Y en fútbol sala femenino, el Viaxes Amarelle se impuso al Marín en el Pabellón de la Sagrada Familia por 2-1 y aumenta a cuatro los puntos que tiene sobre la zona de descenso.