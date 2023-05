Deportes COPE Coruña, 22-5-23 de 15:30 a 16 horas

Toca analizar la victoria del Deportivo. 4-0 frente al Algeciras en el estreno de Rubén de la Barrera en el banquillo de Riazor. El técnico alineó en su primer once titular a Trilli, Yeremay y Álex Bergantiños, futbolistas con apenas minutos con Óscar Cano. Paco Liaño nos da su opinión sobre la vuelta del preparador coruñés. Le ponemos nota al equipo.

Los blanquiazules se jugarán el tercer puesto en la última jornada. Juegan el sábado en Pasarón contra el Pontevedra. No depende el Dépor de sí mismo. Necesita tener un mejor resultado que el Real Madrid Castilla, que juega en el campo del Algeciras. Ambos están empatados a puntos, con golaveraje particular a favor del filial. Escuchamos a Rubén de la Barrera y a dos jugadores: Álex Bergantiños y Mario Soriano.

Además, resto de resultados del fin de semana: En fútbol femenino, empate a cero del Dépor ABANCA en el campo del Cacereño en la ida de la semifinal del play off de ascenso a la Liga Iberdrola. La eliminatoria se decidirá este fin de semana en Abegondo. En Preferente, el Betanzos necesita un punto en la última jornada para ascender a Tercera. Juega en el campo del Unión. Tienen al Boiro y al Noia a tres puntos. Ya está ascendido la Sarriana. En hockey, el Liceo goleó al Igualada. 1-7 y pase a semifinales, donde se verá las caras con el Calafell. Eliminatoria a cinco partidos con factor pista para los coruñeses. En baloncesto, derrota del Leyma Coruña en Burgos en la última jornada de la fase regular. No había nada en juego para los nuestros. El viernes empieza los play off de ascenso a la ACB. Recibe al Guipuzkoa en el Palacio de los Deportes desde las siete de la tarde. En fútbol sala, el Viaxes Amarelle perdió 3-1 ante el Atlético Navalcarnero pero acompañaron el resto de resultados y logran la salvación en la máxima categoría a falta de una jornada.