Deportes COPE Coruña, 20-4-23 de 15:30 a 16 horas

Os contamos la actualidad del Deportivo. Pepe Sánchez sigue al margen del grupo y apunta a baja de cara al partido del domingo en Riazor contra el Ceuta. Se une a la ausencia de Raúl Carnero por sanción. Volverá Isi Gómez. Los blanquiazules necesitan hacer un final de temporada prácticamente perfecto si quieren seguir optando a lograr el ascenso directo. Desde el vestuario, Antoñito tira del clásico partido a partido: "No estamos obsesionados ahora mismo con la calculadora. Es verdad que somos conscientes de lo que hay, que quedan muchos puntos y estamos a cuatro, pero sólo pensamos en el Ceuta, que son tres puntos importantes que hay que ganar. Nosotros no podemos fallar y los de arriba también pensarán que no pueden fallar. Yo aún sigo siendo optimista, pienso que se puede".

Además, prestamos atención a la última jornada en Tercera División, donde el Fabril depende se sí mismo para ser campeón y ascender a Segunda RFEF. Juegan en el campo del Barco. Escuchamos al técnico, Óscar Gilsanz, y dedicamos la sección de El Personaje a uno de los futbolistas, el lateral derecho Marc Lachevre.

Felicitamos al CB Culleredo por su ascenso a la liga EBA y resto de noticias. El domingo se celebra la Coruña 10. Con salida y meta en Puerta Real, los más de tres mil inscritos pueden coger su dorsal viernes y sábado en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, en la sección de deportes. De forma excepcional, se podrá recoger el mismo día de la carrera a partir de las nueve en una zona habilitado para ello en el Parrote