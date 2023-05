Deportes COPE Coruña, 19-5-2023 de 15:30 a 16 horas

Empieza la era de Rubén de la Barrera. Mañana, desde las 19:30 horas, Deportivo-Algeciras en Riazor. Segunda etapa del entrenador coruñés en el banquillo. Quedan dos jornadas de la fase regular para, a continuación, encarar el play off de ascenso en el mes de junio. En la ciudad deportiva de Abegondo toma la palabra Álex Bergantiños. El capitán reflexiona sobre la salida de Óscar Cano y la llegada de Rubén. “Van a ser conceptos diferentes, no tiene mucho tiempo para hacer todo lo que imagino que tendrá en su cabeza, pero sí que va a intentar cambiarnos algunos mecanismos y algunas cosas que hacíamos y en ello está. Está claro que, cuando hay ujn cambio, siempre hay ilusión nueva en todo el mundo, en los jugadores y en los aficionados. Pasó igual cuando se fue Borja y vino Óscar. Es lógico y, si lo acompañas de buenos resultados, puede llevarte a una inercia anímica mucho mejor, pero eso nos lo tgenemos que ganar. No llega ya solo con que se haya cambiado el entrenador y ahora todo va a ser precioso. Los jugadores también tenemos mucho que ver, tenemos que mejorar nuestro rendimiento”. En unos días con tanta carga informativa, fundamental el repaso sonoro semanal. Además, Tertulia Generación Óliver, con dos jugadores que también ejercen de entrenadores: Miguel Taibo y Rubén Rivera.

Y terminamos con la agende del fin de semana: En fútbol femenino, empieza el play off de ascenso a la Liga Iberdrola para el Depor ABANCA. Ida de semifinales. Domingo a las doce en el campo del Cacereño. En hockey, segundo partido de la eliminatoria entre el Liceo y el Igualada. Toca jugar en tierras catalanas mañana desde las siete y media. Fabri Ciocale es el descarte de Juan Copa. 1-0 para los de coruñeses. Si ganan, pase a semifinales. Si pierden, habrá tercer y definitivo encuentro en el Palacio de los Deportes de Riazor. En baloncesto, el Leyma Coruña cierra la fase regular en la pista del Burgos a las nueve de la noche. Sin nada en juego porque ya sabe que será tercero y tendrá factor pista ante Guipuzkoa en la primera ronda. Por cierto, el horario del primer encuentro se ha variado. Será el viernes 26 de mayo a las 19 horas en el Palacio de los Deportes. En fútbol sala, difícil compromiso para el Viaxes Amarelle. Visita al líder, el Atlético Navalcarnero, mañana a las seis de la tarde. A falta de dos jornadas tienen cuatro puntos de ventaja sobre el descenso.