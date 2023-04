Deportes COPE Coruña, 19-4-23 de 15:30 a 16 horas

El Deportivo regresó al trabajo después de un día de descanso. Os contamos cómo ha sido la vuelta al trabajo pensando en el partido del domingo ante el Ceuta en Riazor, con la baja segura de Raúl García Carnero tras su expulsión por doble amarilla en A Malata y la vuelta de Isi Gómez. El equipo llega a las últimas seis jornadas de liga teniendo que recortar cuatro puntos al Alcorcón y otros tantos al Real Madrid Castilla, que además le tiene ganado el golaveraje particular a los blanquiazules. A pesar de esta situación, Svensson, que fue titular el pasado domingo, no pierde la esperanza: “Hasta que los puntos no digan lo contrario lo vamos a intentar y a pelear por ello”. En ese sentido, el atacante también valoró el ambiente que se ha encontrado en el vestuario después de un día de descanso: “Si los puntos no dicen los contrario, tenemos posibilidades. ¿Las caras? Estamos bien y tenemos que estar juntos y trabajar al máximo”. Escuchamos el resto de reflexiones del delantero, que llegó este verano cedido por el Espanyol.

Nos vamos a Ceuta para hablar con Rodrí Ríos. El delantero es el actual pichichi de la categoría con 17 tantos, y eso que llegó al club con la temporada empezada, el pasado mes de noviembre. El rival deportivista está protagonizando una gran remontada. Ha pasado de tener pie y media en Segunda RFEF a ser el mejor equipo de la segunda vuelta y salir de la zona de descenso.

En nuestro paso diarios por las redes sociales, os preguntamos si apostarías por seguir con dos delanteros en el duelo del domingo, con la dupla Lucas Pérez-Max Svensson, la misma pareja que alineó Óscar Cano en el compromiso de Ferrol.

Y terminamos el Deportes COPE Coruña de hoy miércoles con un poco de humor. Roi da Costa, en su cuenta de Twitter, sube vídeos de película con doblando a los personajes hablando del Dépor.