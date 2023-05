Deportes COPE Coruña, 18-5-23 de 15:30 a 16 horas

Presentación de Rubén de la Barrera. Segunda etapa del técnico coruñés en el banquillo del Deportivo. Sustituye a Óscar Cno. Firma por lo que resta de temporada y otra más. Llega con Fran Noguerol como segundo, Julio Hernando de preparador físico y Abel Mourelo de asistente. “Esto es un reto en toda regla. Y un reto mayúsculo, en mi club además. La ilusión que tenemos y con la energía que llegamos es máxima, total y absoluta, siendo conscientes de lo que queda. Y lo que queda es lo más importante y lo más bonito. Yo soy una persona que intento visibilizar las cosas y eso me lleva a darle importancia a lo que realmente es importante y eso es el día a día. Hilar muy fino en cuanto a lo que se hace, lo que se dice y que la gente llegue a los partidos con las ideas claras porque eso creo que les va a reportar una mayor seguridad. Ojalá la vida me permita ascender con el Dépor. Ojalá. Eso sería lo más maravilloso porque lo bonito para mí no es estar con el Dépor, sino poder ganar y hacer cosas con el Dépor”.

Escuchamos lo mejor de la rueda de prensa del nuevo entrenador blanquiazul y la analizamos con Carlos Alberto Fernández, de la agencia EFE y el DXT Campeón.

Es jueves y tenemos la sección de El Personaje. El Liceo ya empezó el play off por el título. Fran y Pili son los encargados del material en el equipo verdiblanco, gente querida en el vestuario del conjunto que lidera Juan Copa desde el banquillo. Conocemos su historia.

Y el resto de noticias del día: Fútbol. Ida de las semifinales de la Copa de A Coruña

Victoria 2 Sporting Meicende 1. Montañeros 1 Olímpico 0. La vuelta será el próximo miércoles

Golf. Abierta la inscripción para la primera prueba del Torneo COPE GALICIA. 27 y 28 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña, en la Zapateira