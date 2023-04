Deportes COPE Coruña, 17-4-23 de 15:30 a 16 horas

Es lunes y toca un Deportes COPE Coruña de mucho análisis. El Deportivo no pasó del empate ante el Racing de Ferrol en A Malata y da un paso atrás en sus aspiraciones de ser campeón y ascender de forma directa. Ahora, además del Alcorcón, también de escapa a cuatro puntos el Real Madrid Castilla, que además le tiene el golaveraje ganado a los blanquiazules. Óscar Cano introdujo a Max Svensson en el once inicial, pero la apuesta no le salió bien y el equipo apenas tuvo presencia ofensiva, más allá de la clara ocasión fallada por Arturo en el tramo final del encuentro.

Quedan seis jornadas y el entrenador, a pesar de la distancia, considera que hay tiempo suficiente para remontar: “Sigo pensando en que podemos ser campeones. Creo que habría muchas modificaciones, vaivenes y altibajos en lo que queda de competición”.

Todo el análisis en nuestra sección de El Vestuario, con Paco Liaño. Le ponemos nota al Dépor. También nos pasamos por las redes sociales para conocer la calificación de los oyentes.

Y os contamos el resto de resultados del fin de semana. En Tercera División, el Fabril llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso a Segunda RFEF. Llega igualado a puntos con el Arosa, pero con el golaveraje a favor del cuadro que entrena Óscar Gilsanz. En baloncesto, el triunfo del Leyma Coruña ante el Tau Castelló permite al conjunto naranja clasificarse de forma matemática para el play off de ascenso a la liga ACB. Final de temporada para el CRAT en la Liga Iberdrola de rugby. Y homenaje del OAR de balonmano a Pablo Aguirregabiria en su regreso a la competición tras el fallecimiento del que era su entrenador.