Deportes COPE Coruña, 13-4-23 de 15:30 a 16 horas

Os contamos la actualidad del Deportivo, que pasa por el entrenamiento a puerta cerrada en Riazor. Pepe Sánchez está prácticamente descartado para jugar el domingo ante el Racing de Ferrol en A Malata. Sigue trabajando al margen del grupo por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda.

Escuchamos las reflexiones de Raúl. Fue la gran novedad en el once titular del Deportivo contra el Fuenlabrada. Óscar Cano decidió que el coruñés ocupase el lateral izquierdo en detrimento de Lebedenko. Raúl no salía de inicio desde el primer compromiso del año 2023. Era el 8 de enero, el Dépor se medía a Unionistas y el defensa abandonó lesionado el terreno de juego. Rotura fibrilar y unas semanas de baja. A la vuelta, el club había incorporada a Lebedenko procedente del Lugo, y el ucraniano se asentó en la zaga. Raúl, que con 33 años ya ha vivido muchas cosas en el fútbol, reflexiona sobre cómo afrontó estas semanas fuera del once: “Con naturalidad. Estaba jugando todo, viene una lesión y entra otro compañero. Me toca trabajar más. En todos los años de fútbol he vivido de todo y vas aprendiendo y sacando conclusiones. Cuando no cuentas con los minutos que quieres tienes que trabajar más. Trabajar más en el gimnasio, apretar...para que el míster te vea bien. Somos una familia y nadie es más que otro. Caer en el error de enfadarte o frustrarte no es bueno para el equipo. Las cosas personales vienen cuando esto acabe. Estamos en el Deportivo, con lo que significa y con el objetivo a cumplir, y eso es lo principal”.

Además, la sección de El Personaje gira en torno al Liceo-Oliveirense de esta noche en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde los verdiblancos se jugarán el pase a la Fase Final de la Liga de Campeones. Sólo vale ganar. Conocemos a Fran Torres 'Tombita', uno de los miembros de la plantilla de Juan Copa. También tendremos tiempo para el análisis del partido con José Ramón López.

Y terminaremos el programa hablando de rugby. El CRAT afronta la última jornada de la Liga Iberdrola con opciones de entrar en el play off por el título. No dependen de sí mismas. Nos atiende Maica Martín