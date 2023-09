Deportes COPE Coruña, 11-9-23 de 15:30 a 16 horas

El Deportivo no pasó del empate a cero ante el Teruel en Riazor en la tercera jornada del campeonato. El partido estuvo marcado por la expulsión de Lucas Pérez. El delantero soltó la pierna ante un rival sin balón y el árbitro le mostró la tarjeta roja: “Pedir disculpas. No he estado a la altura de los valores del deporte y del Deportivo. Me he equivocado y el equipo se ha visto perjudicado”, indicó el protagonista. Escuchamos el resto de reflexiones del atacante, además de las declaraciones de Imanol Idiakez y Pablo Martínez. Hay malestar en el Dépor y el deportivismo con unos arbitrajes que consideran que están perjudicando al equipo, sobre todo por lo que permiten a los contrarios. Lo analizamos todo con Paco Liaño en nuestro Vestuario de los lunes. Además, los resultados más destacados del fin de semana, con derrota del Fabril en casa ante el Rayo Cantabria (1-3) y el triunfo del Dépor ABANCA en su estreno liguero, 1-2 en el campo del Europa. También se disputó la primera jornada en Tercera División