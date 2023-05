Deportes COPE Coruña, 11-5-23 de 15:30 a 16 horas

Lucas Pérez sigue apurando sus opciones de estar disponible en el Linares-Deportivo del domingo en Linarejos. El coruñés se probó la máscara y realizó trabajo con el grupo en el entrenamiento de Riazor. Lucas siempre dijo que intentaría estar disponible para este fin de semana y está haciendo todo lo posible para entrar en la convocatoria y viajar a tierras andaluzas. Quedan tres jornadas para el final de la fase regular.

Escuchanos a Diego Villares. La baja de Antoñito vuelve a poner los focos en el gallego, que ha sido el lateral derecho cuando el andaluz no ha estado. “No es resignado. Si me toca jugar, encantado. No es mi posición pero donde pueda ayudar, yo contento” , dice el futbolista, que se pone en la piel de la afición y entiende su reacción el pasado sábado ante el Alcorcón, aún sin estar Trilli en la lista por haber estado toda la semana de baja por un proceso febril: "No es mi posición y es normal que la gente tenga ganas de ver a Trilli. Lo puedo entender". Para el lateral derecho también está la opción Pepe Sánchez. Su demarcación habitual es de central pero ha jugado de lateral en varias ocasiones durante su carrera. Llegó en enero cedido del Granada.

El Personaje de los jueves está dedicado a Dani Moukoko, boxeador del gimnasio Azteca Box que este sábado tendrá su tercer combate profesional. En el Frontón de Riazor se celebra Coruña en Loita III. Conocemos su historia.

Y terminamos Deportes COPE Coruña con Cris Martínez, futbolista del Depor ABANCA , y Francesco Aragona, jugador del OAR de balonmano. Las blanquiazules se juegan el ascenso directo a la Liga Iberdola, mientras que el OAR busca el play off de ascenso. Fin de semana decisivo para dos de nuestros equipos.