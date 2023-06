Deportes COPE Coruña, 1-6-23 de 15:30 a 16 horas

El Deportivo sigue preparando el partido de ida de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División. El domingo a las siete en Riazor contra el Castellón. La afición se está movilizando y ya hay quedada desde las once de la mañana en la calle San Juan. Objetivo: teñir la ciudad y el estadio de Riazor. Lucas ha rebajado su nivel de entrenamiento pero no tendrá problemas para estar a disposición de Rubén de la Barrera. En rueda de prensa, Mario Soriano: “Llegamos bien. Estamos todos muy confiados con que se puede lograr el ascenso, pero sabemos que tenemos que empezar por este fin de semana ante el Castellón en Riazor. Sabemos que en casa somos muy fuertes. Queremos demostrarlo e ir con una ventaja a Castalia y porque se ha visto durante toda la temporada que fuera de casa se nos ha complicado un poco más, pero tenemos que olvidarnos de lo que ha sido la temproada y pensar en el presente”.

Tenemos días intensos para nuestro deporte. Mañana, en baloncesto, el Leyma necesita ganar para seguir vivo en el play off de ascenso a la ACB. 0-2 en contra y visita la pista del Gipuzkoa. El Personaje de la semana es Yunio Barrueta. En hockey, el Liceo se puede meter en la final de la OK Liga. Gana 2-0 su serie y con un triunfo en Calafell se clasifica.

Y celebramos el ascenso del Betanzos a Tercera División. Vuelve un clásico de nuestro fútbol. Nos visita en COPE Coruña su entrenador, Noé, que nos habla del ascenso del Betanzos.