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Así suena la fiesta de la Copa del Rey del Liceo

El equipo verde venció por 1-4 al Calafell en la final y disfrutó de la celebración con su afición. Escucha todos los sonidos en el montaje de Deportes Cope Coruña

Foto de grupo del Hockey Club Liceo después de ganar la Copa del Rey
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