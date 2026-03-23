Así suena la fiesta de la Copa del Rey del Liceo
El equipo verde venció por 1-4 al Calafell en la final y disfrutó de la celebración con su afición. Escucha todos los sonidos en el montaje de Deportes Cope Coruña
Coruña - Publicado el
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