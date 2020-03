Mario, un coruñés a la espera de poder salir de Marruecos

Este es el testimonio de Mario Casas, un coruñés en Marruecos que desea regresar a España:

"Estamos en Marruecos, en la frontera con Melilla. Somos cuatro compañeros, que estábamos trabajando aquí y hemos decidido volver inmediatamente a España, ante la situación grave que vivimos. Tenemos cuatro billetes de ferry para salir esta noche, día 18, a las doce de la noche. Llegamos aquí a la frontera, y nuestra sorpresa es que las autoridades no nos dejan pasar. He llamado a la embajada en Rabat, les he expuesto el caso. Minutos más tarde me han llamado del Consulado y me dicen que ellos no pueden hacer nada, que son las autoridades marroquíes las que no nos dejan pasar al territorio español, cosa que no entendemos. Cómo teniendo pasaporte español, residentes en España y, con billetes de ferry comprados, no nos dejan pasar las autoridades marroquíes al estado español. Diciéndoles, además, que aquí no tenemos dinero porque hemos gastado todo en el taxi de manera urgente para venir aquí. Solo nos quedan las tarjetas y aquí no hay locales para pagar con tarjeta y estamos sin comer desde por la mañana. Ya no sé ni a qué hora llegamos aquí y esta es la situación. Yo le dije al que me llamó del Consulado si no serían las autoridades españolas las que no nos dejan pasar porque comprendo que estamos en una situación de alarma y no podemos deambular por la calle. Pero, según el Consultado son las autoridades marroquíes las que no nos dejan pasar a España".

Este coruñés, que se encontraba en Marruecos realizando inspecciones de soldadura, explica también que les han informado de que a las 22.00 horas les dejarán pasar la frontera para tomar el ferry.