Vara responde en Herrera en COPE a las críticas de Miguel Ángel Gallardo: "Es mi manera de ser"

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha contestado en Herrera en COPE a las declaraciones Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz. Vara ha asegurado que "Miguel Ángel ya ha dicho internamente lo que hoy dice en una entrevista", por lo que acoge sus críticas "con total normalidad".

"Yo he tenido esa manera de hacer las cosas. Puedo estar equivocado, no me creo en la posesión de la verdad, pero en lo que a esta entrevista se refiere para mí no es ninguna novedad", ha explicado Vara.

Gallardo ha señalado que "Vara debió dar un paso atrás para dejar un proyecto más ilusionante" y ha considerado que "se ha equivocado en no criticar algunas políticas del Gobierno que nos han hecho daño" en una entrevista. Vara ha asegurado que "se acepta".

"Él defiende que debería de haber sido más crítico externamente y lo he sido internamente. La lealtad consiste en decir lo que uno piensa, pero intentando hacer el menor daño posible. Es mi manera de ser y de hacer las cosas", ha explicado.

Guillermo Fernández Vara ha expuesto este viernes en COPE los motivos por los que se va a presentar a la investidura en Extremadura tras la ruptura entre PP y Vox, que no han alcanzado un acuerdo para la Mesa de la Asamblea regional y están en posiciones muy distanciadas para conseguir un acuerdo de Gobierno. "Han volado los puentes", ha aseverado.