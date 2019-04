Vara firma el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado este lunes, día 1 de abril, el decreto de convocatoria de elecciones 2019 a la Asamblea extremeña, que se celebrarán el próximo 26 de mayo.

El decreto, será publicado este próximo martes, día 2, en el Diario Oficial de la comunidad (DOE), según ha informado Vara en una rueda de prensa en Mérida (Badajoz) tras la celebración del Consejo de Gobierno.

En su intervención, el líder del Ejecutivo regional ha agradecido la labor de los consejeros y de los miembros de la Junta en esta legislatura, además de tener unas palabras para los profesionales los medios de comunicación.

"No esperen de mi, por tanto, una campaña de broncas ni de crispación, no lo voy a hacer. La palabra ahora la tienen los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra", ha indicado.

RECALCA QUE SE ESTÁ "PARA SERVIR Y NO PARA MANDAR"

En la rueda de prensa, Vara ha recordado que en su toma de posesión como presidente de la Junta se marcó como "prioridad" de su mandato "recuperar la igualdad de oportunidades" en Extremadura, convencido de que se está "para servir y no para mandar".

También ha indicado que como era un gobierno que no contaba con mayoría absoluta en la Asamblea debía "transitar por el camino del diálogo" y así, ha reconocido, se han aprobado los cuatro presupuestos de la legislatura y 38 leyes, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los grupos parlamentarios y su disposición al diálogo durante la presente legislatura.

Asimismo, ha valorado Fernández Vara que Extremadura presenta unas cifras que permiten ser "optimistas pero bajo ningún concepto caer en la complacencia, y mucho menos en la autocomplacencia".

De esta forma, se ha referido al aumento de las exportaciones y ha apuntado que en la presente legislatura se han tomado decisiones de acompañamiento a las empresas, como el impulso a los incentivos industriales o las medidas de dinamismo de la economía.

"La capacidad productiva e industrial, según el INE, aumenta en este primer trimestre en el entorno del 14%. En la actualidad hay 80.597 autónomos, una cifra que supera en más de 15.000 a la que había en el segundo trimestre de 2015", ha indicado.

También ha aseverado Vara que el "esfuerzo" de los empresarios necesita de decisiones que, en ocasiones, superan al gobierno regional, a lo que ha añadido que "una de las mejores" ha sido la del Ejecutivo portugués de retomar el proyecto ferroviario de la línea Lisboa-Sines-Évora-Elvas.

Con respecto al trazado en España, ha explicado Vara que su actitud de exigencia ha sido "siempre la misma", tanto con el gobierno del PP como con el del PSOE, ha insistido, al tiempo que ha apuntado que ha gozado de una "extraordinaria comunicación" y una "leal colaboración" con el Ejecutivo nacional en los asuntos que han afectado a la vida de los extremeños.

EDUCACIÓN COMO "INSTRUMENTO DE NIVELACIÓN SOCIAL"

En otro orden de asuntos, Guillermo Fernández Vara ha defendido a la educación como un "potente instrumento de nivelación social", al tiempo que se ha congratulado de que actualmente en Extremadura aspectos como el transporte escolar, los libros de texto o las becas del comedor "han dejado de ser un problema".

"Hemos destinado un esfuerzo importante de los recursos públicos a garantizar una educación de calidad. En el curso 2019, 7 millones de euros es lo que recoge el presupuesto para becas", ha apuntado.

De la misma forma, como ha remarcado, otra de las "prioridades" que se marcó Guillermo Fernández Vara como acción de gobierno ha sido la sanidad, momento en el que ha reconocido que "no ha sido fácil equilibrar las listas de espera, a las que hubo que incorporar más de 90.000 citas no programadas".

Por ello, ha querido agradecer el "esfuerzo" de los profesionales sanitarios extremeños que han hecho posible que la región cuente con el sistema sanitario que posee.

También ha dicho Fernández Vara que, una vez "garantizado el acceso a los servicios públicos fundamentales", una parte "importante" de la gestión del Ejecutivo regional en esta legislatura ha estado dedicada a "propiciar los instrumentos necesarios que permiten que en Extremadura se genere más empleo y empleo de calidad".

"De ahí la aprobación de leyes tan importantes como la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, la Ley para una Administración Más Ágil, la Ley para la Grandes Instalaciones de Ocio o la nueva Ley de Autonomía Municipal, que nos va a permitir que los servicios públicos que garantizan los ayuntamientos estén mejor financiados", ha aseverado.

En este punto, también ha tenido unas palabras de agradecimiento para el "esfuerzo" realizado esta legislatura por los alcaldes extremeños y por los presidentes de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Rosario Cordero, ya que una región como Extremadura "no puede solucionar sus problemas desde un solo nivel de gobernanza", ha dicho.

Finalmente, Fernández Vara también ha destacado que las debilidades con las que se definía a Extremadura en otros tiempos hoy son "fortalezas" para quienes estudian el mercado o analizan la economía.

"Extremadura no puede esperar, por ello debemos no perder tiempo alguno en discusiones inútiles. Consensuar todo aquello que como región nos haga crecer, redistribuir la riqueza para no quedar a nadie por el camino, con una fiscalidad justa, que genere riqueza y empleo de calidad. Todo ello con un desarrollo armónico entre los grandes núcleos de población de Extremadura y los pequeños municipios", ha recalcado Fernández Vara.