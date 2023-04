Vara en COPE: "Lo que más le interesa a esta tierra no es un presidente vociferante, sino que traiga empresas"

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha asegurado que “hoy no se conquista el futuro dando puños en la mesa. Hoy se conquista el futuro consiguiendo que vengan recursos para que las industrias se instalen aquí, la gente tenga un empleo aquí y pueda tener una vida aquí”, respondiendo a quienes le acusan de ser poco reivindicativo ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Yo no doy voces. Yo me levanto todos los lunes a las 5 de la mañana, me voy a Madrid y vuelvo a las 12 de la noche. Esas son mis voces, horas de trabajo que son las que dan mejor resultado”, ha relatado. Además ha señalado que “la reivindicación tuvo su momento pero no ahora. La reivindicación del siglo XXI no es dar voces, sino trabajar, hablar, negociar y exigir”.

El candidato del PSOE a la reelección también ha señalado que “absolutamente, comparto las declaraciones al 100 por 100” que realizó el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra en estos micrófonos en las que criticaba duramente los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y los independentistas. El 'barón' socialista ha señalado que “desgraciadamente para que hubiera un Gobierno progresista es gobernar con los independentistas, desgraciadamente”, tras la negativa de Cs a pactar el Gobierno con Sánchez. “No es la opción que más me gusta, en absoluto”, ha remarcado.

Guillermo Fdez Vara, presidente de Extremadura y candidato a la reelección del PSOE, este sábado en COPE





El presidente de Extremadura ha concedido este sábado una entrevista a COPE, a escasos días de que se disuelva el próximo martes el Parlamento y se convoquen las Elecciones Autonómicas, en la que ha destacado “la buena noticia” que supone que la Gigafactoría de baterías para coches eléctricos que está proyectada para Navalmoral de la Mata (Cáceres) haya obtenido los permisos ambientales, con la condición de que se instale una estación de aguas residuales.

“Yo creo que estamos, en Extremadura, en un momento de verdaderas oportunidades porque las industrias se van a instalar donde estén las placas fotovoltaicas debido al cambio de modelo que ha provocado la Guerra de Ucrania”, ha explicado.

Entre los proyectos que están en marcha, ha destacado “el de semiconductores de Trujillo, la fábrica de condensadores de litio, el data center en Cáceres” y ha apuntado que “sin hacer mucho ruido, se están haciendo proyectos importantes como la fábrica de almendras en Miajadas que van a dar también estabilidad al campo y proyectos turísticos”, cifrando en "30 ó 35 los que se van a inaugurar". Sin embargo, sobre la azucarera que no acaba de llegar, ha señalado que “están haciendo sus números, pero que ahora no me preocupa porque hay otros tres proyectos en espera. Algo que hace cinco años si me preocuparía”

TREN HASTA MADRID: “EN CASTILLA - LA MANCHA NO SE DECIDEN”

Fernández Vara ha anunciado en COPE que la electrificación de la línea del Alvia “está ya terminada y se pondrá en marcha en mayo o en junio” y espera que “en Castilla – La Mancha hagan por el tren lo mismo que hemos hecho aquí”, ya que unas nuevas alegaciones han provocado que el proyecto de la Alta Velocidad hasta Madrid se retrase otros 18 meses.

“Cuando se ponga en marcha la electrificación, los tiempos van a estar muy cerca del AVE. Habrá dos tercios del viaje a Madrid en plataforma de Alta Velocidad y un tercio de vía convencional pero también electrificada”. Sin embargo, ha criticado que en la región vecina, gobernada por el socialista Emiliano García Page “no se deciden” por el trayecto

“Yo lo que espero es que en Castilla La Mancha hagan por el tren lo mismo que hemos hecho aquí, pero influir para lo que pase de Madrid a Toledo tenemos más dificultades y no sé si para ellos es igual de prioritario. Llevan mucho tiempo sin decidirse y está interrumpida la decisión del trayecto porque Toledo y Talavera de la Reina han puesto encima de la mesa alegaciones”.

Además, ha asegurado que “estoy tan cabreado como el que más” por el socavón de la N-523 que une Cáceres y Badajoz y que fue provocado por las inundaciones de la borrasca Efraín el pasado mes de diciembre, aunque ha cuestionado “que me preguntan de asuntos del Gobierno de España como si fuera el ministro de Fomento”.

“Yo lo que quiero es que se arregle bien, no chapuzas”, ha aseverado.

HAREMOS EL PLAN MÁS AMBICIOSO DE FP

El candidato socialista ha anunciado que pretende desarrollar durante la próxima Legislatura, si es el más votado, “el plan más ambicioso de FP de todo este tiempo” para poder afrontar la necesidad de mano de obra que va a necesitar la región. “Cuando se inauguren todos los grandes proyectos, en torno a 2025 y 2026, vamos a necesitar 30.000 trabajadores”, ha insistido.

Con esta medida pretenden atajar el problema que existe “de necesidad de mano de obra cualificada” que tienen diferentes sectores actualmente. No obstante, ha señalado que “es mejor no encontrar a gente a tener 150.000 parados como yo me encontré cuando volví al Gobierno en el año 2015”.

También ha destacado que la reducción de tasas y precios públicos vigente desde inicios de 2023 “tiene que seguir porque estamos mejor que hace un año pero la inflación no se ha solucionado”.

Esta entrevista se ha emitido a pocos días de que se disuelva la Asamblea de Extremadura y se convoquen las Elecciones Municipales y Autonómicas el próximo Martes Santo, 4 de abril.

Guillermo Fernández Vara junto a Fabián Vázquez minutos antes de la entrevista de este sábado en COPE Badajoz