Vara en COPE: "No hay ningún proyecto de los anunciados y en los que estamos trabajando que se haya caído"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha confirmado en COPE que acudirá este sábado al acto de homenaje en Sevilla del 40 aniversario de la primera victoria electoral del PSOE y se ha alegrado del cambio en las invitaciones porque “hay gente que no podía faltar y Alfonso (Guerra) es uno de ellos”.

Además ha asegurado que “no hay ningún proyecto de los anunciados para Extremadura que, a fecha de hoy, se haya caído”, en referencia a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y otros anuncios de los últimos años.

“Lo de la gigafactoría es solo cuestión de días. Pedro Sánchez vino a Extremadura a garantizar ese proyecto y se va a llevar a cabo. Envision no ha entrado en esta convocatoria del PERTE porque vino a España cuando estaba muy avanzada”, ha explicado.

También ha señalado que “los plazos de la electrificación del tren se irán cumpliendo” y ha reconocido que “fue un error los términos en los que se hizo la inauguración” del Alvia en Extremadura con la presencia del Rey Felipe VI.

El presidente extremeño y secretario general del PSOE regional ha concedido este sábado una entrevista a la cadena COPE en Extremadura en la que ha repasado diferentes asuntos de la actualidad regional y nacional. Entre ellos, las manifestaciones celebradas por los vecinos de Salvatierra de los Barros (Badajoz) que protestan contra la instalación de un vertedero a 2 kilómetros del casco urbano.

“Yo valoro y respeto que la gente se implique, pero la Junta desestimó el proyecto de Salvatierra y el lunes lo archivó sin saber cuánta gente iba a haber en la manifestación. Lo que no entiendo son a algunos partidos políticos que saben cuáles son los tiempos de la administración”, ha criticado

“NO ESTOY EN EL DEBATE SOBRE SÁNCHEZ”

El socialista extremeño no ha entrado en el debate que existe entre 'barones' sobre la figura de Pedro Sánchez de cara a las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales, en las que las encuestas vaticinan que algunos feudos podrían estar en peligro para el PSOE.

“Eso es más de la prensa de Madrid si suma o resta (Pedro Sánchez). No puede ser malo para Extremadura que el transporte ferroviario sea ahora gratuito, que se hayan revalorizado las pensiones, que suba el sueldo de los funcionarios para acompañar la elevada inflación... Y como eso no es malo bajo ningún concepto yo cada día de las etiquetas me siento más lejos”, ha confesado.

En el caso de Extremadura, los últimos sondeos señalan que el PSOE perdería la mayoría absoluta en la región si se celebrarán Elecciones en este momento, aunque un posible bloque de partidos de derechas (PP+Vox) no lograría sumar ante un pacto de la izquierda. “Aún queda mucho tiempo. Siete meses en política es una barbaridad. Los ciudadanos tendrán la última palabra y es verdad que es un momento lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades”.

“LA GENTE QUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN LE ACOMPAÑE”

Fernández Vara ha acusado a PP y Ciudadanos de llevar “líneas rojas” a las negociaciones de los Presupuestos de Extremadura y que acaban de superar la enmienda a la totalidad presentada conjuntamente por ambos partidos.

“La inflación, del 7'3 por ciento, sigue siendo muy alta, pero es verdad que ha bajado 3 puntos en dos meses y eso no es fruto de la casualidad. La gente lo que quiere es que la administración le acompañe. Si queremos mejor Sanidad, Educación, residencias de mayores... eso se paga con impuestos. Si hay menos impuestos, hay menos ingresos para esos servicios”.

También ha señalado que los Presupuestos regionales contienen un incremento importante para articular medidas, como la bajada de tasas y precios públicos y ha afeado al PP de Extremadura “que no se sume en ningún caso” a que “las ITV puedan estar financiadas o que el transporte en autobús, las aulas matinales y los comedores escolares sean gratuitos”.

En nuestro test ha respondido aspectos sobre su vida personal y ha confesado cuáles fueron los motivos por los que señaló que se quería retirar de la vida política, además de valorar a sus rivales políticos.

Esta entrevista se ha emitido desde el despacho del presidente del Gobierno regional de la Sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida.

