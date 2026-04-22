Valeria consigue caminar gracias al primer exoesqueleto pediátrico en el mundo presentado en Plasencia

La historia de Valeria, una niña de 7 años con parálisis cerebral, ha dado un giro emocionante. Por primera vez en su vida, ha logrado caminar gracias a “Atlas 2030”, un innovador exoesqueleto pediátrico presentado como prototipo en la sede de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) de Plasencia. Este avance, desarrollado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está considerado como el primer exoesqueleto pediátrico del mundo y representa una esperanza para muchos niños en su misma situación.

El momento en que Valeria dio sus primeros pasos fue descrito por su madre, Sara Barquilla, como “mágico” y “especial”. La pequeña, que utilizó el dispositivo durante casi más de una hora, se adaptó a él con una naturalidad asombrosa. Su madre relata que no mostró extrañeza alguna, sino que tenía una “cara de felicidad”, como si sintiera que el exoesqueleto era una parte más de su cuerpo. “Estaba como si lo hubiera utilizado toda la vida”, asegura Sara.

Estaba como si lo hubiera utilizado toda la vida" Sara Barquilla Madre de Valeria

Un futuro de esperanza y autonomía

Los beneficios de este robot van más allá de la emoción inicial. Según explica su madre, el uso continuado del exoesqueleto podría mejorar mucho la fasticidad de las piernas y la musculación de Valeria. La confianza en el dispositivo es tal que Sara cree firmemente que si su hija pudiera usarlo de forma regular en el centro, “en menos de un año andaría”, ya que durante la prueba fue capaz de seguir la velocidad marcada para caminar ella sola.

Mi hija en menos de un año andaría" Sara Barquilla Madre de Valeria

La barrera de la financiación

A pesar de los prometedores resultados, por ahora ningún centro en Extremadura cuenta con este robot. Aspace Cáceres está buscando la manera de cambiar esta situación, pero se enfrenta a una barrera económica importante: la financiación necesaria supera los doscientos mil euros. Sara subraya que esta inversión es “totalmente necesaria” para que más niños con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido puedan acceder a un recurso que cambiaría sus vidas.

La madre de Valeria insiste en que el exoesqueleto no solo permite que los niños puedan andar, sino que su organismo “se vea favorecido en otros muchos aspectos”. Para las familias, sería una “gratitud inmensa”, ya que “es un avance que puede tener acceso a niños que tienen parálisis cerebral, mejora del tono muscular, daño cerebral adquirido”. Supone un cambio radical en la vida cotidiana y una mejora integral de su calidad de vida.