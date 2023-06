Unidas por Extremadura ofrece a Vara un acuerdo de gobierno: "Las izquierdas saben ponerse de acuerdo"

La diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha avanzado que su partido hará llegar este jueves al presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, una propuesta para un "acuerdo de gobierno de progreso" en la región.

En esta línea, De Miguel ha detallado que su grupo pedirá una reunión a Vara de cara a los "próximos días" y ha aseverado que no tiene la "menor duda" de que, si el "verdadero objetivo" es Extremadura y los extremeños, "las izquierdas" de la región sabrán ponerse de acuerdo "mucho antes de lo que lo va a hacer la derecha".

Sobre el contenido del acuerdo, la diputada extremeña ha detallado que garantizará mayores derechos a los ciudadanos extremeños, procurará la sostenibilidad de los servicios públicos, reforzará el Estado de Bienestar y abogará por una fiscalidad "mucho más justa".

En esta línea, ha indicado que muchas de la medidas propuestas por Unidas por Extremadura coinciden con el programa del PSOE, por lo que no son "nada estrambóticas". Así, entre las mismas se encuentran la creación de una empresa pública de energía, reforzar la sanidad, reducir la ratios en la educación o la gratuidad en los comedores escolares también en Secundaria.

Además de apostar por un transporte que conecte pueblos y comarcas, trabajar en políticas a favor de la corresponsabilidad y la conciliación de las familias o la puesta en marcha de incentivos para promover el teletrabajo, tanto en la administración como en las empresas privadas.

"Son todo medidas que consideramos que avanzan hacia una Extremadura mucho más progresista, con más derechos para todos y todas, con empleos de calidad, con servicios públicos que garanticen el servicio en nuestras zonas rurales y creemos que es plenamente asumible por el Partido Socialista y nuestra mano tendida está", ha remarcado.

UNIDAS POR EXTREMADURA NO REGALARÁ SUS VOTOS A VARA

La diputada de Unidas por Extremadura, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, en la Asamblea, ha considerado que el hecho de que Vara haya anunciado que se presentaría a la investidura como presidente de la Junta es el "último acto de servicio" al PSOE, toda vez que se conoce que está "de retirada".

De este modo, ha señalado que si pretende que Unidas por Extremadura le regale sus votos en dicha "investidura fallida" que, además, "obedece a una estrategia nacional" ya que persigue "acorralar al Partido Popular para que pacte cuanto antes con Vox", que no cuente con dicha formación, que es "muy consciente" de la situación que está atravesando Extremadura y de la que tendría en el caso de nuevas elecciones.

Por ello, ha considerado que Fernández Vara debería hacer una "profunda reflexión" de sus resultados electorales, en los que ha cosechado los "peores resultados de la historia" del PSOE en la región, pasando de una mayoría absoluta a empatar en diputados con el PP, ha dicho.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su opinión, este "castigo del pueblo extremeño" no obedece a que esté demandando un "cambio de caras" sino a que demanda un "cambio de políticas", por lo que la única opción de que haya "políticas verdaderamente progresistas", ha reconocido, es que Vara llegue a acuerdos con Unidas por Extremadura.

SITUACIÓN CONVULSA EN EXTREMADURA

Durante su intervención, De Miguel se ha mostrado "muy consciente" de la "dificultad" y la situación "convulsa" por la que está pasando Extremadura tras las elecciones de mayo y que hace que la sombra del adelanto electoral sea "cada vez más alargada", además de afear que muchos comportamientos y actitudes obedecen a estrategias de cara al 23J y "no con Extremadura y sus intereses".

En este sentido, De Miguel ha considerado que este martes se comprobó que el PP y Vox no fueron capaces de ponerse acuerdo para conseguir la presidencia de la Asamblea porque los líderes nacionales de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "están utilizando Extremadura para lanzarse un órdago" en relación a "intereses que poco tienen que ver" con Extremadura.

También, Irene de Miguel se ha referido al discurso "épico" que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, pronunció tras la votación fallida para la "derecha y la extrema derecha", respecto del que ha dicho que todos los demócratas estaban deseando escuchar a algún líder del PP asumiendo "sin complejos los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos".

Pero el problema, ha remarcado, no son las palabras de Guardiola sino sus "hechos, que no la acompañan", ya que ésta "olvida rápidamente" que no quiere entrar a gobernar con un partido que "deshumaniza a los inmigrantes o que echa a la basura los derechos del colectivo LGTBI" y el día anterior les "había propuesto la puesta en marcha del PIN parental" o tiene a diputados en sus listas que forman parte de agrupaciones municipales de alcaldes con "condenas por violencia, machista como el alcalde de Malpartida de Cáceres".

"Olvida también la señora Guardiola, cuando dice que Vox no tiene cabida en el Partido Popular, que tiene entre sus filas a miembros que en la legislatura pasada estaban en Vox y que son franquistas reconocidos como el alcalde de Guadiana, el señor Antonio Pozo, que ahora es alcalde del Partido Popular", ha apuntado.

También olvida María Guardiola, ha destacado De Miguel, el pacto firmado por el PP con Vox en Navalmoral de la Mata, quien "ha pedido y ha conseguido" que la Cruz de los Caídos franquista "sea reconocida como bien de interés cultural, que se elimine el Consejo de la Mujer, que se retiren todas las subvenciones a asociaciones que trabajan con personas inmigrantes y que se persiga a las personas que trabajan como manteros".

Audio





"La señora Guardiola no puede ser tan cínica. Muestra mucho cinismo y lo único que pretende es blanquear al Partido Popular de cara al 23J porque les interesa después de los acuerdos que han llegado en Valencia y en Baleares con Vox, que son acuerdos que realmente preocupan y mucho a la ciudadanía y sobre todo a los ciudadanos y a las ciudadanas demócratas", ha recalcado.

ABOGA LLEGAR A UN ACUERDO "CUANTO ANTES"

Por ello, Irene de Miguel ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo de gobierno "cuanto antes" y que éste sea "lo más estable que se pueda", momento en el que ha añadido que, por "responsabilidad" ante la situación actual "pelearnos por sillones no es una prioridad, ni muchísimo menos".

"En la mano del señor Fernández Vara estaría llegar a ese acuerdo con nosotras si realmente se quieren hacer políticas progresistas y de izquierdas en esta región", ha apuntado.

De la misma manera, y preguntada por qué escenario es peor en su opinión, que haya un gobierno entre PP y Vox o repetición de elecciones, De Miguel ha dicho que esto parece "susto o muerte", aunque ha remarcado que el "peor escenario" es que "la derecha y la extrema derecha lleguen a un acuerdo de gobierno y veamos al señor Pelayo Gordillo con la Consejería de Cultura o con la Consejería de Agricultura o con una vicepresidencia marcando las políticas".

No obstante, ha reconocido que una repetición electoral por todo lo que la región "se juega" también es "muy complejo y muy difícil", por lo que ha abogado por solucionar la situación "cuanto antes" y empezar a "pensar en Extremadura".

"Creo que si Pedro Sánchez no hubiera convocado elecciones, estaríamos ahora a lo mejor ante un panorama distinto, tendríamos el horizonte mucho más claro, pero todo esto se ha emborronado por una cuestión estratégica nacional a la que se han metido de cabeza los tres partidos y se han olvidado de que Extremadura se lo está jugando ahora mismo todo", ha aseverado.