La siniestralidad vial se cobra tres vidas y pone el foco en la falta de mantenimiento de las carreteras extremeñas

Este lunes, tres hombres han perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-102, a la altura de Campo Lugar (Cáceres). Este suceso ha vuelto a poner de manifiesto la preocupante situación de la siniestralidad en las carreteras de Extremadura, que en lo que va de año han registrado numerosos incidentes.

El factor humano, causa principal

José Luis Capilla, jefe de Tráfico en la provincia de Badajoz, ha señalado que el 90 % de los accidentes están relacionados con el factor humano o con una combinación de este y el mal estado de las infraestructuras. Según Capilla, "siempre habrá despistes, siempre habrá falta de precaución", pero insiste en que el mantenimiento de las vías es un factor que sí se puede combatir.

Las cifras oficiales revelan una media de entre 30 y 50 fallecidos anuales en la región. "Tuvimos 39 fallecidos en carreteras extremeñas", recuerda Capilla. En la provincia de Badajoz ya se han contabilizado cinco víctimas mortales en el primer trimestre, lo que, de seguir así, supondría cerrar el año con 20, unas cifras que el experto considera alarmantes.

Falta de inversión en mantenimiento

Uno de los puntos críticos señalados por el experto es la falta de inversión en el mantenimiento de las carreteras. "Tenemos carreteras que deberían renovarse periódicamente o deberían hacerse mejoras, principalmente de firme, y después de las últimas lluvias se nota más esto, pero hay poca inversión en mantenimiento", ha declarado.

Hay muy poco mantenimiento, pero no es la causa directa" José Luis Capilla Jefe de Tráfico en la provincia de Badajoz

Capilla subraya que la repetición de accidentes en puntos concretos, como la Nacional 430 y la Nacional 432, no es una coincidencia. Cuando siempre se repite en los mismos sitios, en las mismas carreteras, pasa de ser casualidad a ser causalidad, y eso hay que corregirlo, evidentemente.