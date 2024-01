"A Sánchez le da vergüenza mirarnos a los ojos y decirnos que no hay nada para Extremadura"

¿Cuánto le debe España a Extremadura en concepto de deuda histórica? Es un asunto recurrente del que se viene hablando durante mucho tiempo, más allá del color político de la Junta.

La presidenta María Guardiola ha dado una cifra: 10.533 millones de euros. Eso como mínimo. Porque, dice Guardiola, que el famoso Estado del Bienestar, del que tanto sacamos pecho, no se palpa igual aquí que en otros sitios y que el Gobierno tiene que garantizar esa igualdad de oportunidades entre españoles. Para converger con el resto de territorios, pide "justicia" al Gobierno de Pedro Sánchez, que, en su opinión, solo atiende a "chantajes y privilegios" de sus socios independentistas.

Guardiola ha recordado que los artículos 131 y 138 de la Constitución velan por que se armonice el desarrollo regional de manera justa e igual, pero que desde 2008 se incumple el fondo de compensación interterritorial, porque sufrió "una caída drástica de recursos" que se ha mantenido hasta la actualidad.

Además, ha subrayado que el Estatuto de Autonomía de Extremadura fija criterios para las inversiones, por el cual el Estado debe compensar con un 1% del PIB de la región para acelerar su proceso de convergencia con el resto de territorios. Guardiola ha detallado que esa merma asciende a 1.406 millones de euros desde hace 15 años.

Y a todo esto, las relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son inexistentes". Guardiola todavía no ha sido recibida en Moncloa: “Estoy deseando que me llame, pero intuyo que le puede dar un poco de vergüenza mirarnos a los ojos y decirnos que no hay nada para Extremadura, porque todo va destinado a los socios que le sostienen, asumiendo el chantaje que le exigen los independentistas".