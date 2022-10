Salazar (Cs) en COPE: "Ahora mismo no veo la integración en el PP, aunque no descarto nada en política"

El coordinador de Ciudadanos y presidente - portavoz del grupo parlamentario 'naranja' en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha querido responder “con honestidad” al futuro político de su formación, después de la salida del alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama y las quinielas que sitúan a Joaquín Prieto, diputado regional de Cs, en la órbita del PP para la Alcaldía de Mérida, como viene contando la Cadena COPE.

"Sobre la coalición con el Partido Popular no se ha hablado nada por ninguna parte, pero las siglas ahora de Ciudadanos están muy desgastadas y, si fuera el PP yo no apostaría por esa opción como se habló hace unos años. ¿Una integración de Cs en el PP? Pues yo ahora mismo no la veo. Yo creo que Ciudadanos tiene su propia alma. Otra cosa es que algunas personas decidan marcharse. Siempre que se haga con respeto y que sea trabajando hasta el final de la Legislatura, yo no le voy a poner ningún problema a nadie”, ha señalado.

No obstante, ha aclarado que “con la máxima honestidad, no descarto nada en política, siempre mirando por los ciudadanos”.

David Salazar ha concedido este sábado una entrevista a COPE Extremadura en la que también se ha referido a la reciente salida del alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama, al que ha deseado “lo mejor” y ha señalado que “han sido motivos personales los que le han llevado a dar el paso”.

Audio





Sin embargo, sobre las circunstancias de la salida de Rama, ha explicado que “si el ambiente hubiera sido mejor, quizás le hubieran animado a seguir”.

Además, ha reconocido que “se han cometido muchos errores propios” en la formación y que han provocado que “me haya pasado los últimos meses apagando fuegos”. Una situación interna que le han provocado “no disfrutar en política, todavía”, como confesaba en el test final de esta entrevista.

"¿Integración en el PP? Yo creo que Ciudadanos tiene su propia alma. Otra cosa es que algunas personas decidan marcharse."

Salazar espera que en los meses que quedan hasta las próximas Elecciones Autonómicas “volvamos a recuperar la confianza de los ciudadanos trabajando duro por nuestra región”, ya que ha aseverado que “las encuestas nos dan fuera” del arco parlamentario extremeño.

“SÍ ES POSIBLE BAJAR IMPUESTOS”

El líder de la formación naranja ha asegurado que “no queremos que se cierren hospitales. Sí es posible bajar impuestos, sacarle la mano del bolsillo al contribuyente y a la vez que no se vean dañados los servicios públicos”. Salazar ha señalado que “es mentira que se vayan a cerrar colegios porque ahora van a llegar fondos extraordinarios”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha considerado que esta medida “ayudaría a minimizar la inflación que sufren los extremeños”, que se encuentra en el 9'4 por ciento según ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas.

Además ha criticado que el Gobierno central vaya a “guardar en el cajón 15.000 millones de euros” procedentes del exceso de recaudación de la inflación “para otras medidas que no sean bajar impuestos”

David Salazar (Cs) durante la entrevista desde el Campus Universitario de Mérida de la UNEx





En cuanto a la irrupción en política de figuras como Antonio Granero (de Juntos por Extremadura) ha confesado que le ha “molestado” que la mayor crítica que le han hecho es por su profesión. ¿Y qué pasa que sea cocinero? Eso hay que valorarlo”, ha aseverado. “Tuvimos uno profesor, otro bombero y otro forense. Creo que se le critique por eso me parece lamentable”, ha añadido.

EL GRAN MEGAPROYECTO DEBE SER LA EDUCACIÓN

David Salazar ha asegurado este sábado desde el 'Edificio Antonio Castillo' del Campus de la Universidad de Extremadura en Mérida que “el gran megaproyecto que tiene que llevar a cabo Extremadura es la Educación. Yo creo que estamos cansados de escuchar que van a venir megaproyectos, que van a venir a salvarnos. Pienso que a los extremeños sólo nos podemos salvar nosotros”.

“Yo no me alegro de que finalmente los proyectos no salgan, pero es que nos engañan y una otra vez”, ha explicado este sábado Salazar.

"Sí se pueden bajar impuestos y es mentira que con eso se vayan a cerrar hospitales o colegios porque hay un exceso de recaudación"

Mientras que ha valorado positivamente las políticas y los avances que se están llevando a cabo en la FP dual, ha advertido que en la Universidad “todavía nos falta un poco más para la mejor formación de nuestros jóvenes y, sobre todo, que se acaben quedando aquí”.

El 'debe' lo ha puesto en “la atracción de empresas” para que se cree empleo y que los extremeños decidan formar una familia en su propia tierra. Y es que las previsiones del INE indican que, hasta el año 2037, Extremadura podría perder 51.000 habitantes.

Una situación que la han generado, entre otros factores, las infraestructuras deficitarias que tiene la región. “Un extremeño, que tiene que estar temprano en Madrid o Barcelona, no puede ir y volver en el día en avión o en tren” ha advertido. En cuanto a la llegada del Alvia ha señalado “que no te da la garantía de horarios para poder moverte con normalidad”.

También ha criticado que “nos hayamos enterado, con nocturnidad o alevosía” de proyectos como el vertedero de Salvatierra, con la publicación en el DOE el pasado 5 de octubre, mientras que la Gigafactoría de Navalmoral se va a quedar sin PERTE pese a que vino a presentarla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Centro Universitario de Mérida de la UNEx





En nuestro test se ha referido a María Guardiola, Guillermo Fernández Vara, Inés Arrimadas, Vox o a algunos aspectos de su vida personal, entre otras cuestiones.