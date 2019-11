Rivera (C's): "quiero venir a inaugurar estaciones de Alta Velocidad y no a cortarlas como hace Torra"

El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha reivindicado este miércoles la necesidad de "recuperar la igualdad" para Extremadura, a través de un "tren digno" para la comunidad y una financiación autonómica "justa" que tenga en cuenta variables como la despoblación o el envejecimiento.

Para ello, el candidato de Ciudadanos ha abogado por "bajarle el volumen a Torra, y darle volumen a los extremeños", así como por "quitarle protagonismo a los que la lían, y dar protagonismo a los que cumplen".

Albert Rivera se ha pronunciado de esta forma este miércoles en Mérida, donde ha visitado el Acueducto de los Milagros acompañado de las cabezas de lista de Cs al Congreso por Cáceres y Badajoz, María Victoria Domínguez y María José Calderón, respectivamente, y el presidente regional del partido, Cayetano Polo.

En su intervención, el dirigente nacional de Ciudadanos ha considerado que Extremadura "lo primero que necesita es recuperar la igualdad", para lo cual "es necesario tener un tren igual que los demás", ha dicho. "No hay derecho a que en algunas comunidades autónomas, donde algunos líderes políticos cortan literalmente aeropuertos y bloquean literalmente estaciones de AVE como el señor Torra", tengan cinco estaciones de AVE y cuatro aeropuertos, mientras Extremadura "no tiene un tren digno".

De hecho, ha abogado por que esta nueva legislatura "sea la de las reformas, la de la igualdad y la de cumplir compromisos", tras lo que ha resaltado su deseo de "venir a Extremadura a inaugurar vías de tren con un tren de alta velocidad, con un tren digno", ya que en la actualidad "no hay derecho" a que un tren "para ir de Madrid a Badajoz, tarde siete horas".

Por todo ello, "ha llegado el momento de la verdadera revolución de la igualdad", tras lo que ha recordado que el Estado autonómico "se pensó para distribuir riqueza y para descentralizar servicios", pero "ha acabado fragmentando los servicios y quitándoles derechos a muchos españoles, que no tienen los mismos derechos en toda España".

"NO PREMIAR PRIVILEGIOS"

Para ello, ha abogado por "dejar de premiar los privilegios, como quieren el PP y PSOE: darle todavía más competencias y más dinero, y darle a los jueces también a Torra", y ha abogado por "recuperar la igualdad" y darle una financiación autonómica "justa" a Extremadura, en el que también se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento.

En ese sentido, el candidato de Ciudadanos se ha comprometido a "reactivar" el pacto por la financiación autonómica "que PP y PSOE llevan abandonando cinco años", de tal forma que "no solo se tienen que tener en cuenta los recursos o la población, que también, por supuesto", sino también "cuánto cuesta un servicio prestado en un pueblo de Badajoz o de Cáceres".

Para ello, es necesario que el sistema de financiación autonómica "no lo diseñen los separatistas y Zapatero en un despacho", como ocurrió con la última, según Rivera, sino que "la próxima financiación autonómica la tenemos que hacer entre todos los españoles, en una mesa con 17 comunidades autónomas".

Una financiación autonómica en la que, a juicio de Rivera, "también hay que calcular de una manera justa el 'cuponazo' vasco que el PSOE y el PP le dieron a los nacionalistas vascos", para que sea un sistema "con solidaridad", que "necesita escuchar a todos los españoles".

PUIGDEMONT SERÁ JUZGADO

El candidato de Ciudadanos se ha mostrado "convencido" de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "acabará siendo juzgado" en España "a pesar de Sánchez e Iceta".

"Así que no es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont sino que a pesar de Sánchez estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España", ha aseverado Rivera, toda vez que ha insistido en que el expresident "va a acabar viniendo a España a ser juzgado y por el mismo delito que los demás si así lo deciden los jueces".

Y esto, ha añadido, será "a pesar de Sánchez y de Iceta, a pesar de sus negociaciones para indultos, a pesar de no querer recuperar las competencias penitenciarias que Torra les va a dejar salir antes (a los políticos presos catalanes)".

Rivera se ha pronunciado así durante un encuentro con los medios este miércoles junto al Acueducto de los Milagros de Mérida y al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que ha defendido la dependencia de la Fiscalía del Gobierno para demostrar que su gabinete también está actuando para conseguir traer de vuelta a España al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

A este respecto, el líder de Cs ha manifestado que "a pesar del PSOE" está "convencido" de que "el trabajo de Llarena, de Marchena, el trabajo de los fiscales, de los abogados del Estado, incluso de Edmundo Bal que le purgaron por defender eso también, va a dar buen fruto".

DESPOLITIZAR LA FISCALÍA

Asimismo, Albert Rivera ha recordado que su partido presentó en la última legislatura "una ley para despolitizar la Fiscalía" que rechazó el PSOE, formación que, según Rivera, dijo "que no había ningún problema porque la Fiscalía no dependía del Gobierno".

"Eso nos dijeron los socialistas en la tribuna, que para qué presentábamos eso si no era así, si la Fiscalía trabajaba independientemente", ha remarcado Rivera, quien ha apuntado que le "consta que hay muchos fiscales que quieren trabajar independientemente". "Pero no podemos tener un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del estado, jueces, funcionarios, gente que me consta que se juegan la vida y el tipo para defender la democracia", ha espetado.

A este respecto, Rivera ha manifestado que en Cataluña "si eres juez del Supremo te pintan tu casa, te amenazan a tus familias, te ponen fotos de tu mujer, que se lo digan al juez Llarena", además, ha añadido que en dicha comunidad "si eres fiscal y quieres defender la democracia te pinchan las ruedas, te señalan, te pintan lazos y lo hacen también con los concejales o los cargos públicos" y sus familias.

De este modo, el presidente de la formación naranja ha subrayado que a él "todos" esos fiscales le "merecen todo el respeto" y que "nunca" va a decirles "cómo tienen que actuar" porque "para eso está el estatuto de los fiscales".

Finalmente, Rivera se ha comprometido a "recuperar inmediatamente la competencia penitenciaria" para que los políticos presos catalanes "cumplan hasta el último de sus días como el resto de presos", algo que -ha explicado- "no es venganza" sino "justicia para que todo el mundo sea igual ante la ley".

"Si eres político y separatista no puedes tener el privilegio de salir en tres meses... todos los presos, da igual qué condición tengan, tienen que cumplir la ley y si han cometido delitos, que lo hubieran pensado antes de cometerlos", ha resaltado al tiempo que ha recalcado que "no creo que a un preso común le saquen por ser amigo de Torra o tener buen rollo con Iceta o con Sánchez".