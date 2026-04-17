Renfe, sobre las marcas en las ruedas del Alvia Madrid-Badajoz: "Son muy distintas de las que se detectaron en los trenes de Adamuz y, en ningún caso, tienen su alcance ni suponen la existencia de fisuras"

Renfe ha respondido a la información sobre las anomalías detectadas en las vías del Alvia Madrid-Badajoz. La compañía ha comunicado que hace unas semanas detectó pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes del recorrido Madrid–Zafra, pero asegura que "son muy distintas de las que se detectaron en los trenes de Adamuz y, en ningún caso, tienen su alcance ni suponen la existencia de fisuras".

Tras la detección, Renfe activó de inmediato los protocolos de seguridad y solicitó a Adif la inspección de la vía. Como medida preventiva, se intensificaron las inspecciones de los trenes y, según la operadora, "desde la activación de estas medidas, no se han vuelto a detectar nuevas marcas en las ruedas".

Preocupación en el sector ferroviario

Esta respuesta llega después de una información de EL MUNDO que señala que Renfe y Adif buscan desde hace más de dos semanas una posible rotura en la vía que habría provocado marcas en las ruedas de varios trenes, incluido un Alvia, en las líneas que conectan Madrid y Extremadura. A pesar de haber alertado a los conductores y de utilizar trenes auscultadores, la deficiencia sigue sin ser localizada.

La situación ha generado preocupación en el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que ha recordado el precedente de Adamuz (Córdoba), donde la rotura no detectada de una soldadura presuntamente causó una catástrofe con 46 muertos.

El Alvia que dio la voz de alarma

La alerta se activó hace unas dos semanas, en torno al 30 de marzo, cuando desde Madrid se solicitó a los talleres de mantenimiento de Badajoz que revisaran el Alvia Madrid-Badajoz. La inspección arrojó resultados calificados de "llamativos", hallando en las ruedas del tren muescas regulares de dos milímetros, compatibles con haber pasado varias veces por una rotura de vía.

De hecho, en una de las ruedas se encontraron hasta tres marcas idénticas. Tras estos hallazgos, se comprobó que otros dos trenes que circulan por el corredor extremeño presentaban las mismas marcas, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda con trenes auscultadores, que por el momento no han dado resultados.