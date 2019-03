El recado de Alfonso Guerra a PSOE, PP y Ciudadanos sobre los pactos post electorales

El ex vicepresidente del Gobierno de España e histórico dirigente del PSOE, Alfonso Guerra, ha presentado junto a otro histórico socialista, el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, su libro 'La España en la que creo'. Un acto que se celebró en la Residencia Universitaria Caja Badajoz (RUCAB) dentro de las actividades organizadas por la Fundación Caja Badajoz y la Fundación Rodríguez Ibarra.

En declaraciones a los periodistas, Guerra habló sobre las alianzas post electorales y lanzó un recado a los llamados "partidos constitucionalistas". El ex vicepresidente del Gobierno de España considera "un error" que esos partidos busquen alianzas con los que no defienden la Constitución Española y pide "que se apoyen, aunque no formen gobierno".