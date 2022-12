Quintana y Gallardo en COPE: “Como máximo, a primeros de enero tendremos el convenio de fusión”

Los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, han adelantado en COPE que, “como máximo, a primeros de enero tendremos el convenio de fusión” de ambas ciudades para comenzar la cuenta atrás y convertirse en una única ciudad, que se llamará 'Vegas Altas'. Además han reclamado el futuro campus universitario para la nueva ciudad, un elemento que ambos alcaldes llevarán en su programa electoral como candidatos a la reelección en las próximas Elecciones Municipales, las últimas de ambos municipios por separado.

“Estamos en un momento de trabajo interno”, ha asegurado Quintana. “Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener acabado el trabajo de las tres comisiones y la Comisión de coordinación va a presentar inmediatamente el convenio de fusión, que es el pistoletazo de salida irreversible en el que se comenzarán a solicitar las diferentes autorizaciones a distintos organismos. Como máximo, a primeros de enero tendremos el convenio de fusión”.

Además, ha añadido que “en la última reunión celebrada este mes de noviembre se avanzó que los trabajos de las tres comisiones estaban prácticamente finalizados”. Por su parte, Gallardo ha indicado que este proceso “es un proyecto de Extremadura y para Extremadura. El más importante en la Democracia desde el punto de vista social y económico. No sólo afecta a dos municipios, sino que convertirse en un gran núcleo tractor afecta a aquellos municipios que están a 40 ó 50 minutos de aquí y que se verán beneficiados”.

Audio





Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana han concedido este sábado una entrevista a COPE Extremadura a menos de seis meses de las que serán las últimas Elecciones Municipales de ambos municipios por separado. Ambos alcaldes han ratificado, como vienen manteniendo, que ninguno se presentará a las Elecciones del año 2027, fijadas como las primeras en las que ambos municipios unidos decidirán el alcalde de la que será 'Vegas Altas', convirtiéndose en la tercera ciudad de la región en número de habitantes y la segunda en Producto Interior Bruto, sólo por detrás de Badajoz.

Ambos también han señalado que el nombre elegido para la futura ciudad “no se va a modificar porque es algo arraigado al territorio y a los ciudadanos” y han reclamado un nuevo campus de la Universidad de Extremadura.

LA FUSIÓN, EN EL JUZGADO



El pasado mes de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida admitió a trámite un recurso presentado por la plataforma 'Siempre Don Benito' el pasado mes de abril en el que denunciaban presuntas “irregularidades” desde que comenzó el proceso de fusión.

Los tribunales han admitido la documentación presentada por el colectivo, después de lo que ocurrió durante el recuento de los votos en la localidad dombenitense, donde el Sí a la fusión consiguió el 66,27 por ciento de los votos tras un largo recuento de papeletas, mientras que en Villanueva de la Serena obtuvo el 90,49 por ciento. Hay que recordar que para que la fusión fuera respaldada en aquel referéndum, celebrado el pasado 20 de febrero, era necesario un 66 por ciento de votos favorables.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

José Luis Quintana ha asegurado que “deseábamos que se llevara a los tribunales”. También ha querido dejar claro que “no se reclama ninguna irregularidad de ningún tipo”, ante lo que dice la plataforma.

“A mí no me preocupa. Unas personas, una parte minoritaria, no ha respetado los resultados. Yo espero que respeten lo que diga la Justicia. Yo lo respetaría, de hecho lo voy a respetar”, ha desafiado Quintana, quien ha pronosticado que “a ver si va a ser una instrucción organizada como la que hace Trump”.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha recordado que “en Villanueva hubo una clara unanimidad pero en Don Benito ha habido gente que se ha puesto en el medio. Cuando alguien se coloca ahí, consigue el cero. No el menos 1 ni el 1, el cero”.

HOSPITAL, TREN Y AUTOVÍA AL LEVANTE



Gallardo y Quintana han señalado “como prioridad” el avance del ferrocarril hacia Brazatortas, en Ciudad Real, situada en la línea férrea Mérida – Puertollano y su electrificación para poder sacar todas las mercancías, además de los pasajeros, “de esta gran zona agroindustrial de la región”, ha señalado el alcalde dombenitense.

“Cuando ocurre una incidencia en Extremadura, parece que se va a caer el mundo, pero incidencias ocurren en todos lo sitios y ocurre porque hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, la línea hacia Madrid”, ha aseverado el alcalde de Villanueva de la Serena. También ha recordado que un tramo de esta línea está ya licitado.

Respecto al nuevo Hospital de Don Benito – Villanueva de la Serena, ambos alcaldes han destacado que “ya está construyéndose” y aspiran, “no sólo a que se acabe su construcción” antes de la fusión, “si no a que se convierta en un hospital de referencia".

“Cuando se proyecto estaba preparado para ser un hospital que iba a sustituir a uno viejo por uno nuevo. Hoy es un hospital que está pensado para la tercera ciudad y por lo tanto será un hospital de referencia”.

En cuanto a la Autovía Extremadura – Levante, por donde discurre la actual Nacional 430, Gallardo ha dejado claro que la futura A-43 debe construirse por la parte sur de la nueva ciudad. “Eso es irrenunciable”. Sin embargo, lo que de momento está proyectado es una vía con tres carriles en las zonas que sea necesario, además de circunvalaciones para evitar la circulación por las localidades que atraviesa la carretera actual.

“La Junta de Extremadura ha sacado ya el proyecto de licitación para construir la carretera que envuelva a las dos ciudades por el sur”, ha recordado Quintana.

Tanto Miguel Ángel Gallardo como José Luis Quintana, ambos del Partido Socialista, han señalado que los programas electorales para las próximas Elecciones Municipales serán muy similares “porque hay que trabajar de cara a un proyecto común” y cada uno espera cumplir con cada uno de los compromisos adquiridos durante los últimos años.

Esta entrevista se ha emitido desde una de las salas de reuniones de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz).