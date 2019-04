Este domingo 28 de abril se celebran en España las elecciones generales, y como en cada comicio, surgen determinadas dudas: ¿a qué hora abre y cierra el colegio?, ¿puedo votar con el DNI caducado?, ¿cómo sé en qué colegio debo votar? Respondemos a estas y otras preguntas.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS COLEGIOS ELECTORALES?

Los colegios abrirán este domingo sus puertas a las 9,00 horas y cerrarán a las 20,00 horas. Si justo a las 20,00 aún quedara algún ciudadano dentro del centro o a su entrada, también se admitirá su voto.

¿QUÉ DOCUMENTOS SIRVEN PARA IDENTIFICARME?

Para votar es obligatorio que te identifiques previamente. Podrás hacerlo con el DNI, pasaporte, permiso de conducir o con la tarjeta de indentidad de extranjero --para personas de países que mantengan un tratado con España que permita su votación en las elecciones locales--. En todos los casos, esa documentación puede ser española o del país de origen del votante, siempre que incluya su fotografía.

¿PUEDO VOTAR CON EL DNI CADUCADO?

Sí, se puede votar con el DNI caducado, ya que se utilizan únicamente para comprobar la identidad del votante. Lo que no sirve son las fotocopias: deben ser documentos originales.

¿CÓMO SÉ EN QUÉ COLEGIO DEBO VOTAR?

Hay varias formas de saber en qué colegio votar en las elecciones: por un lado, los electores reciben en su domicilio una tarjeta censal con sus datos actualizados y en ella se incluye la dirección del colegio asignado. Por otro, Internet permite la comprobación para aquellos que tengan duda o no hayan recibido la tarjeta censal. El Instituto Nacional de Estadística pone a disposición de los ciudadanos un buscador en el que cualquiera puede localizar su colegio electoral e incluso la mesa donde tendrá que votar. Además de en el INE, puedes consultar esta información en el ayuntamiento del lugar donde residas.

¿QUÉ PASA SI QUIERO VOTAR PERO TENGO QUE TRABAJAR?

Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido para votar cuya duración depende del tiempo en el que coincida su horario habitual con el de apertura del colegio. De este modo, hay diferentes supuestos: A.- Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de los colegios electorales (de 9,00 a 20,00 horas) o cuya jornada sea inferior a 2 horas: No tendrán derecho a permiso retribuido ya que la jornada de trabajo no le impide ir a votar. B.- Trabajadores cuyo horario coincida en 2 o más horas y que éste sea de menos de 4 horas. Tendrán derecho a un permiso retribuido de 2 horas. C.- Trabajadores cuyo horario coincida entre 4 y 6 horas con el de los colegios electorales. Tendrán permiso retribuido de 3 horas. D.- Trabajadores cuyo horario coincida en 6 o más horas con el de los colegios electorales: Tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas.

¿QUÉ PASA SI FORMO PARTE DE LA MESA ELECTORAL PERO TENGO QUE TRABAJAR?

En el caso de que los trabajadores hayan sido llamados a formar parte de una mesa electoral ya sea como presidente o vocal, tendrán derecho a un permiso retribuido de la jornada completa durante el día de la votación siempre que sea día laborable para el trabajador. Adicionalmente, también tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior a las elecciones, es decir, el 29 de abril. Esta reducción de 5 horas el día siguiente a las elecciones lo disfrutarán todos los trabajadores que hayan formado parte de la mesa electoral, con independencia de que el día 28 les correspondiera o no descanso semanal.

¿CUÁNTO COBRAN LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES?

Los miembros de las mesas recibirán una dieta de 65 euros. En el caso de los funcionarios y trabajadores por cuenta ajena, tienen también derecho a una reducción de 5 horas de su jornada laboral el día siguiente. Esto solo se aplicará a los suplentes en el caso de que lleguen a ocupar un puesto en la mesa.