El PSOE sacaría mas del doble de votos al PP en Extremadura el 10-N según el CIS

El PSOE ganaría en Extremadura las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, en las que obtendría el 29,1 por ciento de los votos, seguido por el PP, que lograría el 13,7 por ciento, y Ciudadanos, con el 4,9 por ciento de los sufragios.

Por su parte, Unidas Podemos quedaría en cuarto lugar en la región extremeña con el 4,8 por ciento de los votos, y Vox ocuparía la quinta posición, con el 4,2 por ciento de los sufragios, según se recoge en el macrobarómetro de octubre, preelectoral a las elecciones generales del 10 de noviembre, publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y recogido por Europa Press.

En el conjunto nacional, la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con vistas a los comicios del próximo 10 de noviembre da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de su resultado de abril.

En segunda posición figura el PP con el 18,1 por ciento y entre 74 y 81 escaños, también por encima de sus datos de las anteriores elecciones. La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar con el 14,6% por ciento y entre 37 y 45 escaños, mientras que Ciudadanos se queda en el 10,6% y entre 27 y 35 diputados.

Por último Vox se queda en el 7,9% y entre 14 y 21 escaños, por debajo de lo cosechado en abril. Más País, el nuevo partido de Errejón, entraría con el 2 por ciento y dos escaños en Madrid.

ESCAÑOS POR PROVINCIAS

De esta forma, y de acuerdo con esta macroencuesta, el PSOE conseguiría entre 3 y 4 escaños en la provincia de Badajoz, por lo que podría aumentar uno frente a los tres que consiguió en los comicios de abril, mientras que el PP podría obtener entre 1 y 2 diputados, frente al único parlamentario que consiguió en las pasadas elecciones generales.

Por su parte, Ciudadanos mantendría el único escaño que consiguió en la provincia de Badajoz en las elecciones generales de abril de 2019, y Vox perdería el escaño que obtuvo en los anteriores comicios.

En cuanto a la provincia de Cáceres, el PSOE pasaría de tener los dos diputados que consiguió en abril a tener tres, mientras que el PP se mantendría en un escaño que obtuvo en las anteriores elecciones, y Ciudadanos perdería el escaño que obtuvo.

Hay que recordar que Extremadura se juega 10 diputados en el Congreso el próximo 10 de noviembre, seis por la provincia de Badajoz y cuatro por la de Cáceres

DECISION SOBRE EL VOTO

Así, hay que tener en cuenta que los datos publicados por el CIS este martes ponen de manifiesto que el 51 por ciento de los encuestados en Extremadura sí tienen decidido a quién van a votar, mientras que un 23,7 por ciento todavía no lo han decidido, un 24,7 por ciento aseguran que "probablemente o con toda seguridad no irá a votar".

Entre los motivos que señalan los encuestados que aseguran que probablemente no votarán, el 37,3 por ciento de ellos es porque no está de acuerdo con la repetición de las elecciones; el 28,8 por ciento porque no le convence ningún partido ni líder, el 22,2 por ciento porque está harto de la política, y el 3,4 por ciento, porque nunca vota.

Respecto a la valoración por los encuestados en Extremadura de los candidatos que se presentan a estas elecciones, del 1 al 10, cabe destacar que ninguno de ellos aprueba, aunque el que mayor puntuación obtiene es Pedro Sánchez, con 4,3 puntos; seguido de Pablo Casado y Albert Rivera, ambos con 3,6 puntos; Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con 2,7 puntos cada uno, y Santiago Abascalo logra 2,6 puntos.

Cabe destacar que el CIS ha realizado en Extremadura, para elaborar esta macroencuesta, 600 entrevistas en 45 municipios de ambas provincias extremeñas, entre el 21 de septiembre al 13 de octubre de 2019.