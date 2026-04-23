El nuevo Gobierno de Extremadura se inspira en el modelo argentino de Milei: alivio impositivo y eliminación de leyes y trabas burocráticas

El Partido Popular y Vox han sellado un acuerdo de gobierno en Extremadura que, a lo largo de 61 puntos y 74 medidas, establece una hoja de ruta marcada por la reducción de la presión fiscal y una ambiciosa agenda de desregulación. El pacto busca cambiar el rumbo económico de la región con un enfoque claro en la eliminación de trabas administrativas y el alivio impositivo para ciudadanos y empresas.

Una vicepresidencia para 'derogar leyes'

La gran novedad del acuerdo es la creación de una Vicepresidencia de Desregulación, que estará en manos de Vox y se inspira en el modelo argentino de Federico Sturzenegger. Su principal misión será identificar y suprimir leyes y normativas que limitan la actividad económica, una medida que el economista Luis Garvía considera que está "muy bien tirada". Según Garvía, esta iniciativa busca "romper con el modelo clásico" donde la productividad de los legisladores se mide por el número de leyes que presentan, en lugar de por "eliminar duplicidades o por acelerar los tiempos burocráticos".

Con esto estamos mejorando el tejido empresarial" Luis Garvía Economista

El experto señala que, si bien el modelo argentino es "mucho más salvaje" debido a la situación del país, la dirección que toma Extremadura es la correcta. "Con esto estamos mejorando el tejido empresarial, estamos haciendo que la relación del ciudadano con la administración pública fluya", afirma Garvía, quien subraya que es una iniciativa con una "importancia radical, sin importar qué partido la presente".

Rebajas fiscales y apoyo a Almaraz

El acuerdo se compromete a elaborar presupuestos anuales para reducir el "gasto superfluo" y la presión fiscal. Entre las medidas concretas, se incluye una bajada progresiva del IRPF de un punto en los dos primeros tramos, la ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una reducción del 0,5 % en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de viviendas de menos de 200.000 euros.

Un punto clave del pacto es el blindaje de la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Para ello, se reformará la ecotasa autonómica que grava su producción, reduciéndola un 30 % anual hasta su completa eliminación. El 50 % de lo recaudado se destinará a un fondo para el desarrollo socioeconómico del entorno de la central.

Blindaje al campo y otras medidas

El nuevo ejecutivo también se compromete a proteger al sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde, rechazando el acuerdo UE-Mercosur. Además, se creará una Dirección General de Regadíos para ejecutar de forma urgente el proyecto de regadío de Tierra de Barros. En materia de seguridad, se exigirá el desalojo exprés contra la ocupación ilegal.