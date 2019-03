Miles de personas claman en Mérida contra la mina de uranio en la Dehesa

Vecinos de los municipios pacenses de Zahínos, Jerez de los Caballeros, Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Jerez de los Caballeros se han manifestado hoy en Mérida para exigir que se paralice el proyecto de la mina de uranio que pretende instalarse en plena Dehesa extremeña, en concreto en la finca conocida como 'Cabra Alta' situada en el suroeste de la región.

Unas 1.500 personas según la Policía han recorrido el centro de la capital extremeña clamando contra este proyecto con gritos como "Dehesa sin uranio", "si no contamos, no votamos" o "no a la mina" para exigir a los partidos politicos que actúen contra esos más de 200 proyectos mineros que están encima de la mesa de la Junta de Extremadura.

La movilización, organizada por la Plataforma ciudadana 'Dehesa sin uranio' ha comenzado en silencio frente a la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico para posteriormente concentrarse a las puertas de la Asamblea de Extremadura en donde han leído un manifiesto. El portavoz de la plataforma, José Carlos Costillo, ha señalado a la cadena COPE que "no pararán" hasta que este proyecto quede paralizado en su totalidad.

Una movilización calificada como "éxito" por parte de la organización, ya que se han desplazado hasta Mérida "gente de todas las edades y de los seis municipios afectados" para decir "alto y claro" que "no queremos este proyecto en nuestra Dehesa". La movilización ya está contando con numerosos apoyos, como el que ha manifestado Greenpeace España a través de sus redes sociales.