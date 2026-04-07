Mercadona refuerza su apuesta por Extremadura tras superar los 580 millones en compras a proveedores locales

Mercadona ha fortalecido un año más su relación con e Extremadura, realizando compras a más de 200 proveedores locales por un valor total de 580 millones de euros en 2025. Este impulso se complementa con una inversión de 17,3 millones de euros destinada a la modernización de su red comercial en la región.

Apuesta por el producto extremeño

La compañía ha reafirmado su compromiso con el sector agroalimentario extremeño. Durante la última campaña, ha adquirido 6.900 toneladas de fruta de hueso, como nectarinas y ciruelas de las Vegas del Guadiana, además de 1.000 toneladas de sandía y 560 de castaña. También ha reforzado la colaboración con fabricantes como Iberitos, con la compra de más de 486.000 unidades de paté, o Inquiba y Corcho Olivas.

Empleada fruta

Inversión, modernización y empleo

La inversión de 17,3 millones de euros en 2025 se ha centrado en la mejora de su red de tiendas. La compañía ha inaugurado dos nuevos supermercados, adaptados a sus más altos estándares de calidad, y cuenta ya con 28 establecimientos en Extremadura. De ellos, 21 responden al nuevo modelo de tienda eficiente (Tienda 8) e incluyen la sección 'Listo para Comer'.

Como parte de esta modernización, 17 de sus tiendas en la comunidad ya disponen de puntos de recarga para vehículos eléctricos. En el plano laboral, Mercadona ha consolidado una plantilla de más de 1.400 personas en la región, sumando mejoras como una semana adicional de vacaciones y primas por objetivos.

Compromiso social y crecimiento compartido

Dentro de su plan de responsabilidad social, la cadena de supermercados ha donado 419 toneladas de alimentos a 16 entidades sociales de Extremadura, lo que equivale a más de 6.900 carros de la compra. Esta acción se enmarca en su estrategia para prevenir el desperdicio alimentario.

La empresa defiende un modelo de 'crecimiento compartido' y su apuesta por el producto de origen español, que ya supone más del 85% de su surtido. Este compromiso se extiende a sectores estratégicos como el agrícola, ganadero y pesquero, consolidando un ecosistema que genera valor y estabilidad en las zonas donde opera.