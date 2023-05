Martín (Levanta) en COPE: “La fuerza regionalista es esta coalición donde están los que han querido"

Estanislao Martín, candidato de la coalición regionalista Levanta Extremadura, ha asegurado que han “hablado con todos los partidos y quien ha querido, se ha unido” para conformar, de cara a las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas, “una opción real y seria” frente a los dos grandes partidos tradicionales en la región, el PSOE y el PP.

Además ha explicado las propuestas que presentan para los próximos comicios, centradas en la creación de empleo, erradicar la pobreza, vertebrar la región con “infraestructuras dignas”, así como reivindicar las necesidades que tiene la Comunidad Autónoma ante el Gobierno central. También ha anunciado que, entre las medidas, está seguir reduciendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con más bonificaciones para otros niveles familiares, como en el caso de que herede un sobrino del fallecido.

Martín ha insistido en que los extremeños tienen una opción regionalista en su partido frente a los partidos tradicionales. “La fuerza regionalista está en esta coalición. Es seria, tiene experiencia y conoce los problemas de Extremadura y estamos dispuesto a luchar por Extremadura desde una situación clara: ninguno de los que estamos en Levanta Extremadura necesitamos la política para vivir”, ha explicado

Estanislao Martín, 'Tani', cacereño y abogado de profesión, ha concedido este sábado una entrevista a la Cadena COPE como candidato de la coalición 'Levanta Extremadura', formada por los partidos regionalistas Extremadura Unida, Extremeños, Cacereños por Cáceres y Plasencia con Vida. También ha reivindicado un mejor aprovechamiento de los recursos para que “los extremeños se beneficien” de la explotación del agua o la electricidad.

En cambio, ha criticado “las informaciones contradictorias” por parte de la Junta de Extremadura sobre el futuro de la presa de Valdecaballeros, “con el presidente diciendo que no se va a demoler pero sí que parece que no habían atendido en su momento a esa circunstancia”, tras la información adelantada por COPE esta semana con la publicación de parte de la resolución del Ministerio. No obstante, ha señalado que “lo que hay que atender son las necesidades de las poblaciones”.

LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y EL DESEMPLEO





Martín ha puesto, entre las principales líneas del programa electoral de la coalición, luchar contra la pobreza y el desempleo, además de reivindicar las infraestructuras que necesita la región y que vertebren también “el sur y el este de la comunidad, además de la recuperación del Ruta de la Plata por el norte que venimos reivindicando desde hace años”.

También ha apostado por la prórroga y el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta que se encuentren soluciones para la gran cantidad de empleo que genera en la comarca de Campo Arañuelo, ya que “son unas instalaciones seguras, que no generan ningún inconveniente y son necesarias ante el excesivo coste de la energía”, ha apostillado.

“En Extremadura nadie puede quedarse atrás” ha explicado. “Tenemos que erradicar la pobreza, no es posible que el 36 por ciento de la población esté en riesgo de exclusión. Tenemos que luchar contra el desempleo, no es posible que tengamos estas tasas de inactividad que tenemos actualmente y es mentira que con los contratos indefinidos tengamos menos contratación indefinida ”, ha criticado.

Además, ha confrontado sus propuestas con las políticas que está llevando a cabo el Ejecutivo de Fernández Vara, dejando a un lado a los que de verdad están sufriendo la crisis” mientras que anuncia grandes proyectos para la región. “Esto supone la necesidad de grandes inversiones vendiendo tanto humo y no afronta los planes de industrialización, de infraestructuras, de emprendedores y de empleo, que son los que verdaderamente se necesitan”. De hecho, ha asegurado que su primera medida, si consigue la confianza de los extremeños, será “la aprobación de un plan de empleo real que suponga la generación de oportunidades en la región”.

PACTOS TRAS EL 28-M

También ha criticado hechos que hemos vivido durante la legislatura, “como que el Rey y el presidente hayan venido a inaugurar el tren que actualmente tenemos y donde sólo veremos 112 kilómetros electrificados frente a las eternas promesas del Ave Madrid – Lisboa”. En cuanto al socavón de la N-523, ha reprochado al Gobierno “que no estuviera arreglado al mes siguiente de producirse” y que desde el Gobierno extremeño no se reivindique ese arreglo.

El candidato de Levanta Extremadura ha rechazado que “optar por una fuerza regionalista o extremeñista sea tirar el voto”. Hay que recordar que para conseguir representación en la Asamblea de Extremadura hay que alcanzar un 5 por ciento de voto, algo que Martín ve “factible” ya que hay alguna encuesta que le otorga un 4,8 por ciento de intención de voto.

Estanislao Martín no ha avanzado cuáles serán los pactos de la coalición si consigue finalmente diputados en el Parlamento extremeño, ya que pone como condicionante su programa electoral para firmar acuerdos y “lograr cambiar las cosas” en Extremadura.