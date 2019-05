Los trabajadores de LEDA anuncian que no cumplirán los servicios mínimos

Primeras horas de huelga de los 60 trabajadores de LEDA ante los impagos que estan sufriendo por parte de la empresa y, según han indicado a COPE, han decidido de manera unánime no llevar a cabo los servicios mínimos que tenían previstos. Los trabajadores exigen un plan de viabilidad que no llega para que estos impagos no se repitan.

No es la primera vez que esto sucede. La plantilla ha estado concentrada durante toda la noche en sus cocheras, situadas en Almendralejo. Quedan por tanto anulados los servicios mínimos que se habían pactado para garantizan la totalidad de todas las rutas escolares y al menos una ruta de ida y vuelta para el transporte de viajeros.

La Junta de Extremadura no reconoce la deuda de 900 mil euros que reclama la empresa y pide que se respeten los servicios minimos. Tambien respetan la convocatoria de esta huelga.