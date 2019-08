Los trabajadores de Ambulancias Tenorio auncian nuevas protestas y la empresa responde a las críticas

La polémica continúa con la empresa Ambulancias Tenorio, que ha tenido que enviar un comunicado ante las últimas denuncias que realizan desde el comité de empresa, que acusan a la empresa andaluza adjudicataria del trasporte sanitario terrestre en Extremadura de "no cumplir" con los acuerdos alcanzados el pasado 9 de mayo y que evitaron la huelga de sus trabajadores.

Los comités de empresa de Ambulancias Tenorio en ambas provincias de Extremadura critican esos "incumplimientos" de la dirección, por lo que plantean nuevas medidas "para hacer valer los derechos laborales" de los trabajadores. Un incumplimiento que "se produce en todos y cada uno de los puntos" que se trataron en el acto de mediación, como en el que la empresa se comprometió a realizar 40 contrataciones nuevas para el servicio de programado, pero "solamente se han realizado 30" y no les consta que se hayan realizando las otras 10 previstas para julio.

Además, señalan que la empresa se comprometió a incorporar 20 ambulancias, pero hasta el momento solo se han incorporado 14. Tampoco reciben el informe semanal de horas realizadas por cada trabajador, tal y como acordaron, por lo que de esta forma no pueden "constatar el número de horas que realiza cada trabajador porque ni siquiera se dispone de cuadrantes de trabajo de todos los servicios".

En lo relativo a los Puntos de Atención Continuada PAC, se acordó que este servicio funcione con 2,5 trabajadores por PAC, pero la empresa "propone unas planillas de trabajo en las cuales este ratio de trabajadores solo se cumple siete meses", mientras que los otros cinco meses "solamente hay dos trabajadores por centro, incumpliendo el acuerdo firmado", recalcan.

"Estos incumplimientos del acuerdo firmado el pasado 9 de mayo solo son una pequeña parte de los incumplimientos generalizados que se están llevando a cabo por la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos S.L.", señalan los comités de empresa, que apuntan que así lo avalan las actas de la inspección de trabajo en materia de jornadas y uso de las contrataciones en prácticas, así como en la "merma en la plantilla de trabajadores.

Por todo ello, los dos comités de empresa advierten que "se tomarán las medidas que se crean oportunas para hacer valer los derechos laborales" de todos los trabajadores del transporte sanitario y así "poder garantizar un servicio digno".

LA EMPRESA RESPONDE

A través de un comunicado, Ambulancias Tenorio ha querido salir al paso de todas las críticas lanzadas y "lamenta el uso político que de este servicio vuelven a hacer algunos de los partidos políticos extremeños". También agradecen la labor de "la mayoría de los trabajadores que hacen oídos sordos a continuas mentiras".

A través de un comunicado aseguran que "las informaciones que hacen referencia a 'incumplimientos en lo pactado' no solo falsean la realidad atendiendo únicamente a la versión de aquellos que hacen de las ambulancias una herramienta para conseguir sus intereses personales, sin atender a los colectivos, si no que suponen un claro perjuicio a la imagen de esta empresa".

"Desde el pasado mayo, ATH ha conseguido atender al objetivo principal de los acuerdos: el reducir de manera significativa las jornadas de trabajo de los conductores de transporte programado. Esto no solo se ha conseguido, si no que podemos demostrar que las ultimas semanas hasta 38 de los 199 conductores que prestan servicio no han llegado ni si quiera a las 8 horas de trabajo diario, cumpliendo el resto con las jornadas y horarios que establece el Convenio Colectivo", añaden.

Continúan diciendo que "tras meses de oír a algunos representantes políticos y sindicales mentir sobre la situación real del servicio, obviando los años anteriores a nuestra prestación en que los trabajadores fueron ninguneados cada día sin que ninguno de esos políticos preocupados salieran a defenderlos, volvemos a solicitar a todos los implicados que de una vez por todas atiendan a la realidad, analicen en profundidad el servicio que se esta prestando, que es a su vez muy superior a los requisitos que establecen los Pliegos y permitan trabajar a esta Empresa en seguir mejorando el servicio de ambulancias, que hasta nuestra llegada era tan solo el negocio de unos pocos, que nunca se sentaron a negociar o preocuparse por el trabajador ni los usuarios".