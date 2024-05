Loida Zabala bate otro récord nacional: ¡y lo logra dos días después de una neurocirugía!

La levantadora paralímpica extremeña Loida Zabala ha batido un nuevo récord de España este fin de semana al levantar 76 kilos en su categoría de Para Powerlifting en un torneo en El Viso de San Juan (Toledo) donde ha competido dos días después de tratarle con radiocirugía dos metástasis cerebrales ocasionadas por el cáncer de pulmón que padece.



Así, lo ha desvelado la propia deportista quien añade que como consecuencia del tratamiento tendrá efectos secundarios durante al menos 30 días.



En concreto, Zabala, que ya poseía la mejor marca nacional en las categorías 50, 55 y 61 kilos de peso corporal, ha participado en la IV Jornada de Liga Nacional Individual Absoluta de Para Powerlifting organizada por el club Berserkers en dicha localidad toledana.



"Cuando levanté la barra de 20 kilos sin peso añadido, empecé a marearme como nunca, ahí supe que tenía un serio problema. Lo comenté con mi entrenador Óscar y con Sebas que siempre está apoyándome en los entrenamientos y quisieron que fuese precavida y levantase como mucho 40 kilos", ha detallado Zabala después de competir.



Sin embargo, la levantadora ha confesado que tomó "la difícil decisión de pedir como primer y único intento 76 kilos, para hacer récord de España en la categoría".



"Yo había ido allí para hacer un récord y no quería quedarme con ese ¿y si lo hubiera intentado? Es algo que no me perdonaría, la vida es un contrarreloj y, si no aprovechas las oportunidades que tienes delante, probablemente ya no volverás a estar en esa misma situación para poder intentarlo", ha expuesto.



Así, pudo batir el récord "mareada, con ganas de vomitar, pero tremendamente feliz de haber logrado algo tan complicado y en un principio imposible", ha expuesto.



Posteriormente, Zabala ha comentado en redes sociales que no se considera un "ejemplo a seguir" por "anteponer" sus "sueños" a su "salud" al "dejarse guiar" por la "intuición y corazón", ha relatado.