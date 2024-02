Lara Garlito, preparada para "ser la primera mujer en liderar el PSOE de Extremadura"

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Lara Garlito, se ha mostrado este domingo "preparada" para ser la primera mujer en ostentar dicho cargo, ante lo que ha reafirmado que el partido "lo necesita", como también necesita "este PSOE", "unido", "fuerte" y "renovado".

"El PSOE de siempre que ha sabido entender sus diferentes generaciones, siempre hemos sido hijos de nuestro tiempo, siempre hemos estado ahí cuando se nos ha necesitado y hoy estamos aquí", ha señalado Garlito, que se ha mostrado emocionada e ilusionada y de que "la esperanza de devolverle el PSOE de Extremadura a la sociedad" esté presente en su acto de presentación de su precandidatura en el Hotel Zurbarán de Badajoz.

Sobre su modelo de partido, ha incidido en que es el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, "que transformó a Extremadura", y el de Guillermo Fernández Vara, "que humanizó la política, creando una política decente, la política honrada, la política social, la que hacía importante llegar a cada casa", como también ha resaltado que su modelo es el de Charo Cordero, "municipalista y feminista".

Ante varios centenares de militantes, entre ellos el alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, que ha tomado la palabra precedido de la militante María Ángeles Martín de Prado, además de estar presentes la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, o la directora general del Sepes del Gobierno de España, Leyre Iglesias; Garlito ha abogado por estar "preparados" ante retos como el cambio climático o en la revolución tecnológica o la Inteligencia Artificial, que "solo tienen una respuesta: y se llama partido".

RAYANA, EXTREMEÑA, EUROPEÍSTA Y SOCIALISTA Lara Garlito ha remarcado en su intervención que empieza este "viaje" o "aventura" en la ciudad de Badajoz y lo terminará en Cáceres, en su agrupación local, y se ha mostrado rayana, cacereña, extremeña, europeísta, internacionalista y que "sobre todo" es "profundamente socialista".

"Y eso es lo que me ha traído hasta aquí, me ha traído hasta aquí ser socialista, porque esos valores son los que me han hecho, los que me han enseñado, los que me han hecho ser una extremeña orgullosa, moviéndome por todo el mundo sin ningún tipo de complejo", ha señalado, para subrayar igualmente que la política es "nuestra gran palanca de transformación social" y si se puede hacer, decirlo y defenderlo es gracias a las políticas públicas y a las políticas socialistas "que de verdad nos hicieron iguales".

Además de reafirmar que su modelo de partido es el de Ibarra, Vara y Cordero, se ha referido a la militancia: "mi modelo de partido sois vosotros, sois vosotras, los que nunca pedís nada a cambio, los que siempre estáis", a la par que ha destacado que sabe "perfectamente lo que es ganar y lo que es perder", y que "eso hace aún más importante entender" que son "precisamente" esos compañeros los que hacen posible que el partido esté "vivo", "llegue a todas partes" y "tenga esa capacidad de transformación".

Acto seguido, se ha referido igualmente a los meses "tan difíciles, tan duros, donde parecía que nos llenaba de incertidumbre lo que nos estaba sucediendo" en alusión, sin citarlo, al resultado de las pasadas elecciones autonómicas y la posterior conformación del gobierno, y que en esas conversaciones se "rebelaba" y decía que no se podía creer que le estuvieran diciendo que su partido, su gente, digan que están "apáticos" o que su partido estaba "desaparecido".

"Yo decía que eso no era verdad, que no es verdad, que venía de patearme pueblos y ciudades y habían estado ahí mis compañeros y mis compañeras, estaban nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas", ha reafirmado Garlito, para quien "el partido estaba más vivo que nunca" y "está aquí" y "ahora".

"Y nosotros, nosotras, nuestra obligación en estos momentos es llenarlo de fuerza, llenarlo de ilusión, decir que tenemos un proyecto, un proyecto honesto, un proyecto transversal, un proyecto diverso, un proyecto incluyente".

"El proyecto que hace una generación que se sostiene sobre los pilares fuertes socialistas", ha continuado, a la vez que ha resaltado en otro momento de su intervención que no le "valen" las "soluciones mágicas" o "esas palabras huecas" y que si va a Sierra de Gata necesita saber del olivar de montaña, o si va a La Serena tiene que hablar en Monterrubio del regadío y que tiene que abordar, si va a Almoharín, la sostenibilidad de la energía, porque "aquí la política, la solución, se hace kilómetro a kilómetro", "pueblo a pueblo", "cara a cara" y "siempre" con las bases del partido.

PRÓXIMO GOBIERNO CON NOMBRE DE MUJER Y SOCIALISTA Y es que, como ha remarcado, esa es "nuestra gran fortaleza", y pide que llenen de vida el partido, que le acompañen, y que estén todos para hacer frente a la derecha extremeña.

"Porque entre todos y entre todas vamos a decir que Extremadura es socialista, vamos a decir que el próximo gobierno va a tener nombre de mujer y socialista", ha dicho, ante una derecha extremeña, que, cada vez que llega al gobierno, "hace una cosa que es muy de derecha, que es darle a los ricos y perjudicar a las familias".

Así, la primera medida ha sido la de retirar la gratuidad universal del servicio de comedores escolares, como también han bajado los impuestos y han suprimido el de Patrimonio, y "ellos siguen" y "ahora así, como si tal cosa, atentan contra la ayuda a domicilio" y "apuntan directamente" a los pueblos y ciudades y a quienes más se tiene que cuidar, "porque siempre detrás de ello está el que pueda que se lo pague".

"Lo que más me molesta de todo eso es que esta derecha, la derecha extremeña que es la de siempre con las fórmulas de siempre, ahora quiere disfrazarse de modernidad, quieren renunciar absolutamente a todo lo que han sido, y se abrazan a los machistas, a los racistas, se abrazan a la extrema derecha", ha afeado Garlito, que ha citado la necesidad de "combatir juntos contra aquellos que nos humillan en las instituciones", en referencia a la derecha y a la extrema derecha.

IGUALDAD Finalmente, ha dedicado unas palabras a la igualdad y a dar las gracias a las que han hecho posible que den "un paso adelante", que dan "libres" y "convencidas" porque están "preparadas", "limpias" y "formadas", como también están, ha recalcado, "preparadas" porque "cuando nosotras damos un paso, lo damos sin quitárselo a nadie, nadie tiene que renunciar a darnos nuestro espacio".

"Representamos lo que la sociedad extremeña quiere, necesita, quiere ver esas puertas, esas ventanas, ese aire fresco vestido de igualdad", ha defendido, para invitar y pedir a los asistentes que le acompañen porque ella misma es "una más, un granito de arena más que va a lomos de un gigante de hombres y mujeres", los compañeros a los que va a necesitar y que no deben tener "miedo" al futuro, que "está aquí" y lo van a "conquistar entre todos".

De este modo, se ha referido a un "tiempo nuevo para el Partido Socialista de Extremadura".

"Adelante compañeras, compañeros, este es nuestro tiempo, este es nuestro PSOE, vamos a ganar, y vamos a tener la próxima secretaria general del PSOE de Extremadura con nombre de mujer", ha concluido, en este acto en el que González Andrade ha reafirmado sobre las primarias socialistas que "no va de amigos ni enemigos", porque "aquí no hay enemigos, ni aquí, ni en Trujillo, ni en San Fernando", en alusión a los actos celebrados por Miguel Ángel Gallardo y José María Vergeles.

"Esto no va de caras, va de ganas, esto no de cargos, va de cargas, va de trabajo, va de ilusión, va de responsabilidad, va de todo aquello que se llama y que ha escrito ya parte de la historia el PSOE de Extremadura", ha apuntado, junto con que "este es un proyecto colectivo", "transversal", en el que "nadie sobra" y "todos caben, incluso los críticos, para hacer" del partido "cada día un PSOE más fuerte y más unido".