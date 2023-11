La Junta reitera "la falta de transparencia y colaboración" del Gobierno en el traslado de migrantes

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reiterado la "falta significativa de transparencia y colaboración" por parte del Gobierno central con relación a la llegada de migrantes a las comunidades autónomas.

Así se ha pronunciado este domingo Bautista, después de que, según ha informado en nota de prensa la Junta de Extremadura, se haya cancelado una conferencia sectorial de migración prevista para este lunes entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los representantes autonómicos.

En este sentido, el consejero ha tildado de "inaceptable e injustificable" la cancelación de ese encuentro "tan importante" para la coordinación en la materia, dada la "magnitud del flujo migratorio" que se está experimentando.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir dándonos la espalda. Son temas de Estado que no se pueden posponer", ha insistido Bautista, tras asegurar que el diálogo con las comunidades autónomas "no es una prioridad para el Gobierno central".

Así, el consejero ha hecho un "llamado urgente" al Ejecutivo central para que "asuma su responsabilidad", "colabore de manera más efectiva" con las comunidades autónomas y opte por una "comunicación transparente" a la hora de abordar los desafíos de la inmigración de un modo "justo y equitativo".

Igualmente, Bautista ha reclamado una "planificación coordinada" y unos "recursos adecuados", de manera que el Gobierno de España "no evada la problemática transfiriendo la carga a las comunidades autónomas".

Esta situación, según indica el comunicado de la Junta de Extremadura, "se ha repetido recientemente en relación con las personas desplazadas desde Gaza" ya que el pasado 16 de noviembre por la noche, la comunidad recibió a 67 personas, sin que el Gobierno central actuara "con la previsión necesaria".

Esta circunstancia, ha señalado Bautista, fue resuelta por la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, quien dio las instrucciones pertinentes para que su consejería coordinara con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Badajoz la mejor solución para esas 67 personas.

Tras reiterar la predisposición de la Junta de Extremadura a prestar atención sanitaria y educativa, el consejero ha criticado que el Ejecutivo regional se entere de cuántos migrantes van a llegar "apenas unas horas antes de que ese traslado se produzca", ya que esa "falta de comunicación efectiva dificulta enormemente" su capacidad para gestionar adecuadamente la situación.