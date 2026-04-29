Juan José García será el nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura
El diputado autonómico es elegido por Vox para desempeñar el cargo
Badajoz - Publicado el - Actualizado
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Ya no hay misterio. VOX ha designado a Juan José García como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una designación que responde a un perfil de "alta cualificación técnica, experiencia académica y profundo conocimiento del mundo rural extremeño", según el partido.
Juan José García, natural de Atalaya (Badajoz), es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura, donde obtuvo la máxima calificación académica. Cuenta además con una destacada trayectoria investigadora y docente, con décadas de experiencia en el ámbito universitario y una "sólida producción científica a nivel nacional e internacional".
Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria, habiendo participado en proyectos científicos, publicaciones especializadas y estancias internacionales, lo que le ha permitido adquirir una visión rigurosa y técnica de los retos vinculados al medio natural y la gestión de los recursos. Se reconoce como aficionado a la caza y un "enamorado de la naturaleza extremeña".
En el ámbito político, Juan José García ha sido diputado de VOX en la Asamblea de Extremadura en la pasada legislatura y en la actual. Durante la pasada, ejerció como portavoz en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, siendo además presidente de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural. En la actualidad, continúa como diputado, aportando su experiencia en materias agrarias para la región.
Quedan, por tanto, confirmados los dos representantes de VOX en el Ejecutivo regional: Óscar Fernández Calle, que asumirá la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Juan José García al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. A su vez, el acuerdo de gobernabilidad recoge la designación del senador a nombre de Ángel Pelayo
Este nombramiento es fruto del acuerdo de gobierno suscrito entre VOX y el Partido Popular, que ha permitido la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.