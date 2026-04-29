Juan José García será el nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura

19/12/2024 El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García García en el pleno de la Cámara regionalPOLITICA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA BADAJOZASAMBLEA DE EXTREMADURA

Ya no hay misterio. VOX ha designado a Juan José García como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una designación que responde a un perfil de "alta cualificación técnica, experiencia académica y profundo conocimiento del mundo rural extremeño", según el partido.

Juan José García, natural de Atalaya (Badajoz), es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura, donde obtuvo la máxima calificación académica. Cuenta además con una destacada trayectoria investigadora y docente, con décadas de experiencia en el ámbito universitario y una "sólida producción científica a nivel nacional e internacional".

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria, habiendo participado en proyectos científicos, publicaciones especializadas y estancias internacionales, lo que le ha permitido adquirir una visión rigurosa y técnica de los retos vinculados al medio natural y la gestión de los recursos. Se reconoce como aficionado a la caza y un "enamorado de la naturaleza extremeña".

En el ámbito político, Juan José García ha sido diputado de VOX en la Asamblea de Extremadura en la pasada legislatura y en la actual. Durante la pasada, ejerció como portavoz en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, siendo además presidente de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural. En la actualidad, continúa como diputado, aportando su experiencia en materias agrarias para la región.

Quedan, por tanto, confirmados los dos representantes de VOX en el Ejecutivo regional: Óscar Fernández Calle, que asumirá la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Juan José García al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. A su vez, el acuerdo de gobernabilidad recoge la designación del senador a nombre de Ángel Pelayo

Este nombramiento es fruto del acuerdo de gobierno suscrito entre VOX y el Partido Popular, que ha permitido la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.