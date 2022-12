Ibarra en COPE: “Los de Bildu me parecen más repugnantes que los de Vox, porque éstos no han matado"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, histórico dirigente del PSOE, ha criticado los pactos que Pedro Sánchez ha alcanzado con Bildu y los independentistas y que han servido, entre otros acuerdos, para aprobar la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación, además del polémico cambio en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Asuntos que se debatieron en el pleno celebrado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Una sesión caracterizada por la bronca y en la que se comparó la reunión del plenario del TC con el 23 – F, algo que para el ex presidente de Extremadura “es una ofensa”.

“Bildu es indecente. Cada vez que veo a la señora Aizpurúa hablar de derechos humanos cuando ha dirigido el diario 'Gara' que señalaba a los que ETA mataba me entran ganas de vomitar”, ha asegurado.

Además, tras recordar que estuvo amenazado por la banda terrorista ha añadido que “algunos compañeros míos, cuando les explico esto me dicen 'hombre, ¿pero es que no dijimos que queríamos que dejaran de matar y que fueran al Parlamento?'. Les digo, sí... Y vox, que también está en el Parlamento, ¿por qué no pactamos con Vox, porque no han matado? A mi los de Bildu me parecen más repugnantes que los de Vox”, ha aseverado.

Audio





El ex presidente de Extremadura (1983-2007) ha concedido este sábado una entrevista a la Cadena COPE en la que ha repasado la situación actual del país tras el pleno celebrado esta semana en Las Cortes y pendientes de lo que ocurra el próximo lunes en el TC que deberá decidir sobre lo sucedido en esa sesión.

Un pleno al que también se ha referido Rodríguez Ibarra, que vivió en el Congreso el golpe de Estado de Tejero. “Que alguien compare lo que pasó el jueves en el Congreso con lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 es una ofensa”, ha afirmado.

“Comparar la alegría que había en alguna bancada con el silencio sepulcral que había el 23 de febrero porque estaba prohibido hablar, leer y escribir o comparar tener un micrófono a tu lado con lo que era tener una metralleta apuntándote no tiene nada que ver una cosa con otra. No entendemos frivolizar con lo que fue un Golpe de Estado con lo que fue el jueves un espectáculo”. Además, ha aconsejado a los diputados que pregunten “a sus madres si se sintieron orgullosas viéndolos por la televisión”.

“Yo voy a un bar, a un restaurante o al concierto Orquesta de Extremadura y allí hay gente de todos los colores. Yo no veo que estemos insultándonos unos a otros. A quién se creen que están representando cuando tienen esa actitud”.

También ha recordado lo que ocurrió con el Plan Ibarretxe y ese recurso presentado por el Gobierno del PSOE al que se unió el Partido Popular. Por esta razón ha pedido “que se respete la separación de poderes” y le ha pedido a los jueces “que exijan que no se les etiquete por su condición política y sí por su trabajo”.

No obstante, ha vaticinado que “muchísimos españoles ni lo escucharon ni entendieron nada” de lo que ocurrió en el Congreso “porque todo pasó muy rápido. Mi experiencia me dice que, cuando no estás seguro de algo, quieres que pase cuanto antes”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras casi 50 años como militante del PSOE, ha reconocido que “a veces su partido le decepciona, pero cuando sube el Salario Mínimo Interprofesional le ilusiona y también el decepciona a su partido” con sus opiniones.

CONVERSACIÓN CON SÁNCHEZ



Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha reconocido una conversación con Pedro Sánchez en el intervalo entre su salida de la Secretaría General del PSOE y su vuelta a la dirección del partido y ha señalado que “no me contó” lo que está haciendo. Por esta razón ha insistido en que “yo no pactaría con Bildu, porque son los herederos de ETA y no quiero cuentas con los independentistas, porque son insaciables” y por esta razón se ha posicionado en contra de la eliminación de la sedición.





“Ahora si a alguien se le ocurre aprobar la independencia, si no hay alteración de orden público, no habrá delito. La democracia es muy débil y si no se la protege se puede acabar con ella. Detrás pueden venir el País Vasco, Baleares... y nos cargamos el Estado. Hicimos una Constitución que lleva 44 años porque lo hicimos para todos”.

También ha reconocido que “hace mucho tiempo que no habla con Pedro Sánchez”. Por eso, ha insistido en que, “si usted me lo explica, a lo mejor hasta lo entiendo y lo defiendo. Pero yo voy a ser leal a mis electores a los que no quiero que piensen que yo les engañé. Por esta razón, uso estos micrófonos para decirle a mis electores que yo no les he engañado, que yo sigo pensando lo mismo que les dije en campaña electoral”.

“ENTIENDO A PAGE Y A LAMBÁN Y DEFIENDO SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN”



Ibarra ha considerado que el referéndum ilegal del 2017 en Cataluña “era, para mí rebelíón, pero el Supremo decidió que fue una sedición” y lo ha comparado con lo ocurrido en Perú durante los últimos días con la detención del ex presidente Pedro Castillo. Tras la sentencia y el posterior indulto de los condenados, el Gobierno ha aprobado la eliminación del delito junto a los socios de Gobierno.

Críticas a los pactos y las reformas legales del Gobierno de PSOE y Podemos lanzadas también por algunos barones socialistas, como Page o Lambán, “a los que defiendo su libertad de expresión porque tienen derecho a expresarse libremente” porque la reforma de la sedición “no es algo sustancial al partido, sino opciones políticas del secretario general”. Además ha añadido que “estoy convencido que lo piensan de verdad y no es para salvar sus votos frente al secretario general del partido”.

Pese a que ha reconocido que no conoce los motivos de la expulsión de Joaquín Leguina del PSOE, sí ha señalado “que muchos compañeros queremos que el PSOE siga siendo un baluarte que haga posible que la libertad, la democracia y la igualdad en España se mantengan”.

“Cambiar el delito de sedición no es una esencia del PSOE. Si alguien me pregunta, se discute con alguien de la Dirección y se vota yo estaré obligado a respetar el resultado de la votación como buen demócrata. Pero, si nadie me pregunta, yo tengo mi opinión y puedo manifestarla porque la libertad solo la ejerce el discrepante”, ha sentenciado.

Esta entrevista con el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra se ha emitido desde los estudios de COPE Badajoz.