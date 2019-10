La huelga en Ambulancias Tenorio se mantiene para el 1 de noviembre

Unos 120 trabajadores de la empresa Ambulancias Tenorio se ha concentrado hoy frente a la residencia oficial del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara en Mérida en el tercero y últimos de los paros previstos durante este mes de octubre ante la situación "insostenible" y de "incumplimientos" que sufren desde la concesión del servicio de transporte sanitario por carretera a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio e Hijos SL durante la pasada Legislatura.

"Queremos que Fernández Vara nos escuche" espetaban algunos de los trabajadores a la vez que se escuchaban gritos de "dimisión" para el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles. "Después de haber estado en los hospitales de Cáceres y Badajoz, hemos querido terminar así con estos paros", señalaba a los medios Victor Moreno, presidente del comité de empresa en la provincia de Badajoz. "Incluso le hemos dirigido un escrito al presidente por si estaba aquí y quería escucharnos", añadía a la vez que se refería a la participación esta mañana del líder del Ejecutivo extremeño en un programa de televisión nacional.

Moreno también espera que la Inspección de Trabajo resuelva las "muchísimas denuncias" interpuestas por todos los sindicatos representados en la empresa "por incumplimiento de las jornadas de descanso, por el no cumplimiento del salario mínimo interprofesional o por el incumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales".

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Ambulancias Tenorio en Cáceres, Antonio Baños, ha recalcado que mantienen la huelga indefinida prevista a partir del 1 de noviembre y no han descartado desarrollar acciones "más agresivas" que tendrían que ser decididas ante el "incumplimiento" del convenio por parte de la empresa. Baños ha reiterado que la empresa "no está cumpliendo" el convenio a pesar de que "se empeñan en que sí", además de asegurar que "no ha habido acuerdo" ni "acercamiento" en los encuentros y reuniones celebrados con anterioridad.

Asimismo, a preguntas de los periodistas, ha indicado que no hay convocada ninguna reunión próximamente con representantes de la empresa, a los que ha demandado el cumplimiento del convenio. "De los cuatro (puntos) que se firmaron en mayo no han cumplido nada. El otro día nos traían una propuesta que dice que nos va a pagar a primeros de mes. Esas cosas no son negociables porque están en el convenio", añadía.

De la misma forma, Baños ha criticado que Fernández Vara "ha preferido irse a Madrid a hablar del tema de los catalanes" a reunirse con ellos para intentar resolver este "problema". "Estamos esperando que él quiera hablar con nosotros pero parece ser que no tiene ganas ni intención de arreglar nada", ha dicho, a lo que ha añadido que confía en que Vara les llame y les convoque a una reunión para que, "si no sabe por nadie todo lo que está pasando", exponérselo ellos "a viva voz".