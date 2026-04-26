Un historiador defiende Extremestiza: "Las acusaciones son falsas y parten del desconocimiento"

La creación de la nueva asignatura optativa 'Extremestiza' para los alumnos de 3º y 4º de la ESO en Extremadura ha desatado un debate. La materia, que se centra en los lazos históricos y culturales que unen la región con América, ha sido criticada por Unidas por Extremadura, que la considera un "claro marco ideológico" que pone el foco en los conquistadores.

Desde la formación política sostienen que la asignatura presenta a Extremadura "como tierra de conquistadores y no como la tierra de migrantes que hemos sido siempre" y que sus contenidos ya se imparten en otras materias como Geografía e Historia. Sin embargo, el historiador, escritor y profesor Esteban Mira Caballos, quien ha participado en las comisiones de desarrollo de la asignatura, rechaza rotundamente estas afirmaciones.

El historiador Esteban Mira ha escrito un libro sobre Cristobal Colón

Una asignatura sin sesgo ideológico

Esteban Mira Caballos ha asegurado que las críticas vertidas sobre 'Extremestiza' "no se corresponden con la realidad" y las califica de "absolutamente falsas", achacándolas a la polarización política. El historiador, que se dedica "a la ciencia histórica", lamenta que la ideología enturbie una iniciativa puramente cultural y pedagógica.

Las críticas vertidas sobre 'Extremestiza' "no se corresponden con la realidad"

Según Mira Caballos, el objetivo de la materia no es ensalzar a los conquistadores, sino destacar los "lazos indisolubles" entre ambos territorios. El foco está puesto en los influjos culturales, lingüísticos, folclóricos, arquitectónicos y artísticos que han sido "bidireccionales" durante los últimos cinco siglos.

Contenido inédito y sin injerencias políticas

El profesor también desmiente que los contenidos estén ya recogidos en el currículum actual. "Lo que se plantea en esta asignatura no está recogido en el resto del currículum", afirma. Además, subraya que la comisión de expertos trabajó con total independencia, sin presencia de políticos. "No aceptamos en ningún caso que ningún político estuviese en la comisión", fue una "condición sine qua non" para garantizar la libertad de criterio.

No aceptamos en ningún caso que ningún político estuviese en la comisión" Esteban Mira Historiador

Finalmente, Mira Caballos considera que las acusaciones "parten del desconocimiento o del debate interesado a nivel ideológico", ajeno a la ciencia histórica. Defiende que 'Extremestiza' es una oportunidad para que los alumnos extremeños conozcan los importantes vínculos de la región con América y para ofrecer un "enriquecimiento cultural sin ningún tipo de sesgo ideológico", al margen de la leyenda negra o de complejos históricos.