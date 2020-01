"Hay detracciones de las cuentas de CAPRIEX que no sabemos dónde han ido y deudas encubiertas"

El abogado Fernando Luna, cuyo despacho se encuentra en la localidad de Llerena, ha confirmado en la cadena COPE en Extremadura la noticia que te adelantábamos la pasada semana: la Cooperativa CAPRIEX entrará en concurso de acreedores y el Juzgado investiga a los anteriores gerentes.

En una entrevista esta mañana en Herrera en COPE Extremadura, Luna ha confirmado que "si no hemos presentado ya el concurso de acreedores es porque estamos recabando toda la información necesaria" por lo que previsiblemente se presentará ante el Juzgado de lo Mercantil "a principios de esta semana".

Además ha asegurado que la situación de esta cooperativa, cuya sede se encuentra en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, es de "insolvencia absoluta por inversiones faraónicas" y que los ingresos de CAPRIEX no podían asumir, "con el perjuicio que esto supone para proveedores y, sobre todo para los ganaderos".

De forma paralela a esta situación, el nuevo Consejo Rector también ha puesto en conocimiento de los tribunales diferentes hechos que se han encontrado al observar los libros de cuenta, como "detracciones de las cuentas de CAPRIEX que nadie sabe donde ha ido" o "deudas que no se informaban en la Asamblea de la cooperativa". En concreto, este abogado se ha referido a una deuda que esta empresa contrae con el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona desde el año 2014 y que "alcanza los casi 28.000 euros".

Este hecho ha provocado que hasta 4 personas sean citadas a declarar por el Juzgado de Zafra en calidad de investigados: el ex presidente de la cooperativa, además del ex gerente, el ex secretario y la ex contable.

Desde el nuevo Consejo Rector lamentan la situación en la que se encuentra esta cooperativa, sobre todo por el perjuicio que supone para los ganaderos que comercializan sus productos a través de CAPRIEX.