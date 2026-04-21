Guardiola defiende el acuerdo con Vox en su segundo discurso de investidura: "He vuelto para acabar con el bloqueo"

María Guardiola, ha presentado este martes en la Asamblea de Extremadura su programa para solicitar la confianza de la cámara en el debate de investidura. La popular ha defendido su acuerdo de gobierno con Vox como la herramienta para ofrecer "una salida a Extremadura" y proponer un gobierno de transformación. "He alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox. Lo digo con naturalidad", ha afirmado, enmarcando el pacto como una necesidad para pasar "del bloqueo a la acción".

El objetivo principal del pacto, según ha explicado, es dotar a la región de la estabilidad necesaria para que haya presupuestos, los empresarios puedan invertir y los servicios públicos funcionen. Ha definido el futuro ejecutivo como "un gobierno duradero, fiable, de mirada larga" que consolide el cambio en la región, reconociendo que, aunque PP y Vox no son "el mismo partido", han sido capaces "de poner por delante a Extremadura".

Balance y datos económicos

Guardiola ha iniciado su intervención sacando pecho de la gestión económica, asegurando que "Extremadura ha cambiado de inercia". Ha destacado los datos del paro de marzo, con 65.210 desempleados, la cifra "más baja para un mes de marzo en toda la serie histórica", lo que supone 13.167 parados menos que cuando el PSOE dejó la Junta. Además, ha subrayado que la región cerró el año con 436.000 ocupados y que la ocupación juvenil ha aumentado un 32,5%.

En el ámbito exterior, ha señalado que las exportaciones extremeñas alcanzaron en 2025 los 4.074 millones de euros, "el mejor registro de su historia", con un crecimiento superior al 22% respecto al año anterior, muy por encima de la media nacional. También ha resaltado la mejora en los servicios públicos, con una bajada de 43 días en el tiempo medio de espera para operarse y la incorporación de 1.115 profesionales al Servicio Extremeño de Salud.

Almaraz no se cierra"

Ejes del acuerdo PP-Vox

La candidata ha desgranado los puntos clave del acuerdo con Vox, comenzando por el campo. Se ha comprometido a que "ninguna medida del gobierno de la Junta perjudicará objetivamente al sector primario", protegiéndolo del Pacto Verde y de los aranceles. Entre las medidas, ha anunciado la financiación del proyecto de regadío de Tierra de Barros y un Plan Regional de Modernizacióm de Regadíos.

En materia energética e industrial, ha sido tajante en la defensa de la central nuclear: "Almaraz no se cierra". Considera que su fin sería "un error histórico" y ha anunciado una reducción de la ecotasa autonómica para salvaguardar su continuidad. El programa también incluye un Plan Integral de Atracción y Dinamización Industrial que contempla la liberalización de suelo industrial a precios asequibles.

El pacto también se asienta sobre una rebaja de impuestos, con la promesa de seguir bajando el IRPF y avanzar en la reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones. En sanidad, el compromiso incluye un plan de mejora con 500 millones de euros adicionales y la contratación de 1.500 profesionales más en el SES durante la legislatura.

En educación, se continuará con la homologación salarial progresiva de los docentes y se garantizará la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Para facilitar el acceso a una vivienda, se reformará la ley del suelo (LOTUS), se impulsará el Plan Habita Extremadura para construir 3.500 viviendas protegidas y se crearán nuevos incentivos fiscales para la compra.

Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto"

Inmigración y críticas al Gobierno

Guardiola ha calificado la gestión migratoria del Gobierno de Sánchez como un "absoluto fracaso" y ha asegurado que la región no será "cómplice del desorden". Ha afirmado que se opondrá "a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes" y ha criticado duramente el modelo actual. "Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", ha sentenciado.

Las críticas al ejecutivo central se han extendido a otros ámbitos. La candidata ha exigido una financiación justa que reconozca el sobrecoste de los servicios por la dispersión geográfica y ha lamentado que el modelo propuesto por Sánchez no destine "ni un euro más" a los extremeños. También ha vuelto a reclamar infraestructuras clave como "un tren digno" y autovías que conecten la comunidad.

Finalmente, Guardiola ha pedido el voto para "abrir un tiempo nuevo" y "acabar con el bloqueo", dirigiéndose a la bancada de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, a quienes ha acusado de instalarse "en el resentimiento". Les ha pedido que dejen el "ruido y el fango" y les ha invitado a que "trabajen con nosotros por el bien de esta región".