Guardiola (PP) en COPE: “El Gobierno no soluciona nuestras carencias porque Vara no alza la voz ante Sánchez"

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha criticado “el silencio” de Fernández Vara ante el Gobierno de España del PSOE, mientras que “apenas llegan inversiones” en los Presupuestos del Estado importantes para la región para solucionar “las muchas carencias” que tiene la región, mientras que crecen las inversiones para Cataluña.

“No nos hacen caso porque no hay nadie que esté protestando en este Gobierno socialista. No hay nadie que alce la voz. Esto no pasaba con Ibarra, tengo que decirlo. El señor Ibarra sí alzaba la voz. El señor Fernández Vara está en silencio y pendiente de que su jefe esté traquilo”, ha explicado.

María Guardiola ha concedido este sábado una entrevista a COPE Extremadura en la que ha explicado que su Grupo Parlamentario, junto a Ciudadanos, han presentado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Extremadura “porque es la última forma que tienen de evitar” que las cuentas entren en vigor. “No hemos pedido una bajada masiva de impuestos, sino algo concreto para evitar que las familias se sigan marchando.

También ha criticado que la Junta de Extremadura no haya escuchado la propuesta de su partido para rebajar los dos primeros tramos del IRPF y reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “Han elegido una bajada de tasas que no solucionan lo que los extremeños necesitan, que es aliviar la carga que sufren”, ha criticado

TRES PROBLEMAS QUE NECESITAN SOLUCIONES “URGENTES”

Guardiola ha situado en el paro, la pobreza y la despoblación los problemas “que necesitan soluciones urgentes y por desgracia hoy todo sigue igual”. En concreto, ha recordado que Extremadura lideró, con el 38,7 por ciento, los datos de pobreza a nivel nacional, según el informe AROPE publicado esta semana y correspondiente al año 2021.

“Si todo sigue igual, en los próximos 15 años podremos perder más de 50.000 habitantes. Ante estos tras grandes problemas estructurales lo que necesitamos es acción, un Gobierno que impulse de manera inmediata y urgente. Eso ahora mismo con el señor Fernández Vara no lo estamos viendo. Vemos a un presidente agotado y acomodado” ha relatado.

Por esta razón, la líder de la oposición ha reivindicado que “ha venido a dejarse la piel, porque yo no me resigno a que todo siga igual. El señor Vara lleva 25 años sentado en el Consejo de Gobierno. Qué va a hacer que no haya hecho ya”.

Además ha criticado que “hayamos tenido que aguantar que Sánchez haya venido aquí a vendernos la panacea” para que, al final, “la Gigafactoría se quede sin PERTE y ahora no sean necesarios. Es todo una 'engañifa'”. Por esta razón, ha pedido “información” al Ejecutivo sobre el futuro de este proyecto para la ciudad de Navalmoral de la Mata.

MINA DE CÁCERES

María Guardiola ha explicado que, a corto plazo, ha ofrecido tres pactos al Gobierno de Fernández Vara en Sanidad, Educación y Financiación. Precisamente, uno de los motivos que han provocado la presentación de la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Vara ha sido “que quiera recortar 700 profesores y unidades de la concertada”, según la presidenta del PP.

Respecto a la mina de Cáceres, su ciudad natal, Guardiola ha explicado que su partido “estará del lado de todos los proyectos que sean buenos” tanto para la ciudad como para cualquier lugar de Extremadura.

“Lo que queremos es que haya un equilibrio entre el cuidado medioambiental y el crecimiento económico. En este caso el proyecto ha mejorado muchísimo pero te adelanto que vamos a estudiar con expertos y analizar todas las aristas para tomar una decisión, porque queremos ser muy minuciosos ya que aspiramos a gobernar”, ha explicado.

Además considera que “al pueblo de Salvatierra de los Barros se le ha engañado descaradamente” con el proyecto del vertedero que pretende instalarse a 2 kilómetros del casco urbano, después de calificar como “contradictorias” las palabras del alcalde de esta localidad pacense.

Guardiola ha señalado que “hay firmas de documentos del año 2021” relativas a este proyecto, por lo que el primer edil, del PSOE, “conocía” lo que se pretende llevar a cabo. Un proyecto que cuenta con el rechazo de la localidad y de otros 15 municipios del entorno.

LO IMPORTANTE ES EL PROYECTO, NO LA PERSONA

“Este es un proyecto de equipo, yo no sé trabajar de otra forma. Lo importante es el proyecto y nos las personas. Pido un poco de tranquilidad porque se está trabajando y los candidatos los vamos a conocer”, ha señalado Guardiola.

La presidenta del PP de Extremadura ha pedido “tranquilidad, porque queremos hacer las cosas bien” para conocer a los candidatos de las diferentes alcaldías de la región “porque lo importante es encontrar a la persona acertada para liderar un proceso de cambio y de transformación”.

Respecto a los rumores que sitúan a diferentes nombres de Ciudadanos en el Partido Popular, Guardiola ha dejado la puerta abierta a quienes se quieran incorporar a su proyecto. “No hablaría de fichajes. Es un proyecto abierto, así que cuanta más gente quiera venir a remar por un proyecto común de mejora y de cambio en nuestra tierra, mejor. Todo aquel de cualquier partido que quiera venir a trabajar, tiene las puertas abiertas”.

Se califica “como una persona de diálogo” si finalmente tiene que llegar a acuerdos después de las Elecciones Autonómicas, aunque ha reiterado que su objetivo es “trabajar lo que sea necesario para gobernar en solitario”.

