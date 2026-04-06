La Guardia Civil refuerza con unidades especiales la búsqueda del desaparecido en Jarandilla de la Vera
El operativo se ha reanudado a primera hora de esta mañana con la incorporación de equipos de rescate en montaña y actividades subacuáticas
Badajoz - Publicado el
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El operativo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) continúa activo durante la mañana de este lunes. Las labores se han reanudado a las 09:00 horas con la participación de los distintos grupos de voluntarios que colaboran en el dispositivo junto a la Guardia Civil.
Refuerzos y unidades especiales
La Guardia Civil ha reforzado el operativo con la incorporación de efectivos y unidades especializadas. Entre los nuevos equipos destacan un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz.
Estos se suman a los agentes y unidades ya desplegadas en la zona, como el Equipo Pegaso y un Equipo Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Por su parte, el grupo de actividades subacuáticas centrará su actuación en la búsqueda en entornos acuáticos.
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