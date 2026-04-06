La Guardia Civil refuerza con unidades especiales la búsqueda del desaparecido en Jarandilla de la Vera

El operativo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) continúa activo durante la mañana de este lunes. Las labores se han reanudado a las 09:00 horas con la participación de los distintos grupos de voluntarios que colaboran en el dispositivo junto a la Guardia Civil.

Refuerzos y unidades especiales

La Guardia Civil ha reforzado el operativo con la incorporación de efectivos y unidades especializadas. Entre los nuevos equipos destacan un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz.

Estos se suman a los agentes y unidades ya desplegadas en la zona, como el Equipo Pegaso y un Equipo Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Por su parte, el grupo de actividades subacuáticas centrará su actuación en la búsqueda en entornos acuáticos.