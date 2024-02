Gallardo defiende las primarias en el PSOE de Extremadura y saca músculo en Trujillo

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha reafirmado este domingo que se presenta "con valentía, pero seguro" a liderar el PSOE extremeño en las primarias que ha abierto el partido, "para ser el próximo presidente de la Junta".

"Pero no ser presidente de la Junta para mandar. Si fuera por poder ya lo tengo, que es el poder local", ha aclarado Gallardo, quien ha reafirmado su objetivo de trabajar "para los extremñeos, para que volvamos a hacer historia" como anteriores gobiernos socialistas.

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma este domingo en el acto de presentación de su precandidatura que ha celebrado en la localidad cacereña de Trujillo, al que han asistido varios centenares de personas que han mostrado su apoyo al también presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena.

Gallardo ha iniciado su intervención explicando que "no es ninguna casualidad" que haya elegido Trujillo para presentar su candidatura, ya que fue en esta localidad cacereña donde "comenzó a conformarse en 1987 la autonomía extremeña" y donde se celebraba el Día de Extremadura, y "tampoco es casualidad que sea en una plaza", ya que "es de forma simbólica donde queremos volver, a las plazas de los pueblos, a estar con la gente".

SALIR "UNIDOS Y FORTALECIDOS"

Gallardo ha pedido que los socialistas puedan salir de este proceso de elección de nuevo dirigente "unidos, fortalecidos y con el compromiso de volver a ganar la Junta de Extremadura", así como que este partido "vuelva a ser parte de lo que representa la gente de Extremadura".

En su intervención, Gallardo ha asegurado que "no hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo", por lo que ha apuntado que podía haberse quedado "en la comodidad" de su Alcaldía de Villanueva de la Serena con mayoría absoluta, pero se ha mostrado "consciente de que dejando de ser alcalde para ser secretario general, voy a construir la Extremadura que ha dejado de construirse este pasado mes de 2023", ha dicho.

"Yo sé lo que arriesgo, y lo arriesgo porque sé lo que tengo detrás", ha resaltado Gallardo, quien ha asegurado que se presenta "con valentía, pero seguro" para asumir esta nueva responsabilidad.

En ese sentido, ha señalado que este mismo domingo se celebran varios actos para impulsar distintos proyectos para el PSOE extremeño, que a su juicio son "todos respetables, todos absolutamente hechos, quiero pensar que hechos, desde la voluntad de ganar a la derecha", tras lo que ha considerado que "los proyectos siempre van a favor de todos", ha dicho.

"Un proyecto nunca puede hablar mal de nadie, nunca va en contra de nadie", sino que va "a favor de todos y de todas", ha resaltado Gallardo, quien ha apuntado que "si no fuera cierto que hubiera tres proyectos, desde la convicción de que cada uno de los que se presentan es para ganar y cambiar, sería una estrategia", ha señalado.

Sería "solo una estrategia que divida provincias y que divida géneros", ha resaltado Gallardo, quien se ha definido como "un hombre feminista", que no entiende "la sociedad sin más del 50 por ciento de la sociedad, sin más del 50 por ciento del talento", por lo que ha aseverado que el PSOE extremeño va a "impulsar todos los espacios para que la mujer tenga todos los aceleradores", y que "nada les frene en sus aspiraciones", ha reivindicado.

A su juicio "la igualdad se construye entre hombres y mujeres dispuestos a avanzar", ha reivindicado el precandidato a la Secretaría General, quien ha defendido que el PSOE es "el único ejemplo real de participación", por lo que ha valorado que "si no hubiera primarias, yo no podría ser el secretario del PSOE de Extremadura".

"ESCUCHAR A TODOS Y REFLEXIONAR QUÉ QUEREMOS"

Ante esta situación, Gallardo ha trasladado a los miembros del PSOE extremeño que se juegan "mucho" en estas primarias, por lo que ha les ha instado a "escuchar a todos" y "reflexionar sobre qué es lo que queremos para los próximos años".

"Hay que reflexionar si lo que queremos es un espacio donde nada cambie, aunque las caras sean diferentes, o un espacio donde desde la valentía y desde el riesgo giremos el partido hacia lo municipal, hacia lo local", ha destacado el precandidato socialista, quien ha ya que "un alcalde no se puede esconder ante los problemas de la gente",

"Aquí está el PSOE que gana, y también aquel que habiendo perdido quiere volver a ganar", ha reafirmado el precandidato socialista, quien se ha comprometido con los militantes a "nunca os vaís a sentir solos", ya que él va "a tener siempre abierto el teléfono de la militancia", ha dicho. "Vais a tener a vuestro secretario general muy cerca de aquellos que queréis ganar y estais en la oposición", ha resaltado.

Gallardo ha mostrado su objetivo de "construir algo tan importante y tan bonito como un nuevo PSOE", algo que según ha dicho, "es un proyecto en equipo, que no tiene nombres y apellidos".

Finalmente, el precandidato a la Secretaría General del PSOE extremeño ha asegurado que no quiere "formar parte de una cuota", y de hecho, no quiere "un partido de cuotas", ha dicho. "Yo no me presento para, si gano, compartir cuotas. Y si pierdo, que me den una cuota. Nunca", ha reafirmado.

Por eso, ha señalado que si no es elegido secretario general del PSOE extremeño, el no va "a molestar", ha asegurado. "Yo no voy a estar en una cuota de poder", sino que él "ayudaría al compañero o la compañera desde Villanueva de la Serena ganando en Villanueva de la Serena", pero "nunca estaría en la Ejecutiva para frenar, para molestar", ha asegurado.

En ese sentido, ha apostado por que sea el secretario general el que "elegirá al grupo de hombres y mujeres, que no tienen por qué estar todos aquí, sino que pueden estar en otro acto, pero que no puede estar condicionado ni por cuotas ni por porcentajes", ha defendido Gallardo.