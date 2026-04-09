Extremadura fija la fecha para las oposiciones de maestros con más de 6.000 solicitudes para 304 plazas

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha anunciado la fecha clave para miles de opositores en Extremadura. La primera prueba de las oposiciones para el Cuerpo de Maestros se celebrará el próximo 20 de junio. En total, se han recibido 6.333 solicitudes para optar a una de las 304 plazas ofertadas, cuyo plazo de inscripción finalizó el pasado 1 de abril.

La consejera en funciones, María Mercedes Vaquera, ha querido transmitir un mensaje de calma a los aspirantes. "A los opositores siempre les hemos transmitido tranquilidad porque el proceso, como ya hemos dicho muchas veces, corresponde a la oferta de empleo público de los años 2023 y 2024 y es un proceso que se celebra todos los años en esta Consejería", ha afirmado.

Seguridad jurídica y 118 tribunales

Vaquera ha recordado que el proceso cuenta con una "mayor seguridad" gracias al decreto aprobado por la Junta de Extremadura que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el que, según sus palabras, "queda todo aclarado y da una mayor seguridad". Para gestionar el alto número de aspirantes, la Consejería ha informado que se constituirán un total de 118 tribunales.

Distribución de las plazas por especialidad

Las 304 plazas convocadas se distribuyen en siete especialidades. La mayor parte corresponde a Educación Infantil, con 139 plazas. Le siguen Pedagogía Terapéutica con 41 plazas, Educación Primaria con 40 y Audición y Lenguaje con 39. Finalmente, se ofertan 25 plazas para Música, 10 para Inglés y otras 10 para Educación Física.

Estas declaraciones se han producido durante una rueda de prensa en Mérida, donde la consejera ha presentado los detalles del Procedimiento General de Admisión de alumnos para el curso escolar 2026-2027. En el acto también ha estado presente la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.